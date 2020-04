En plena contingencia de coronavirus COVID-19, se anunció que aplicarán todo el peso de la ley contra una mujer que amenazó de muerte a una enfermera, quien es su vecina.

Lo anterior fue confirmado por el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, durante un recorrido por diversos hospitales en el estado.

Y vamos a actuar en consecuencia y le he dado indicaciones a la fiscal del estado de que la persona que agredió ayer a una enfermera, aunque no se haya presentado la denuncia, se le dé seguimiento y que eso no se debe quedar impune, se debe actuar en consecuencia, en contra de quien esté afectando a cualquier ser humano, pero en este caso en especial, donde el apoyo de ustedes es fundamental, lo menos que tenemos que hacer es protegerlas.” José Rosas, gobernador de Durango .

Habrá cero tolerancia

Tras conocer otras agresiones que el personal de salud ha sufrido por parte de la ciudadanía y operadores del transporte público, el mandatario estatal aseguró que desde este día habrá cero tolerancia a quien maltrate a médicos y enfermeras.

No habrá ninguna tolerancia con las personas que agredan al personal de salud, en esa parte yo lamento mucho lo que sucedió el día de ayer, pensé que en Durango no había necesidad de tomar medidas más drásticas, pero vemos que no han hecho conciencia del problema que estamos viviendo, y no han valorado el respaldo tan importante que son hoy nuestras enfermeras, que son hoy nuestros médicos en el estado de Durango.” José Rosas, gobernador de Durango .

Darán red de transporte especial al personal de salud

"Para evitar que los médicos y enfermeras sean agredidos, en Durango ya se prepara una red de transporte que brindará este servicio al personal de salud. Pondremos un transporte especializado para todas las enfermeras, para los médicos, que tienen que trasladarse del hospital a sus casas.” José Rosas, gobernador de Durango.

Finalmente, se dio a conocer que también se está preparando un número especial de emergencia, para que el personal de salud pueda dar aviso a las autoridades en caso de sentirse amenazado.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?