¡Cuidado! Si te envían fotos de tu casa al celular, puede ser extorsión

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Durango, alertó a la ciudadanía por una nueva forma de extorsión, a través de llamadas y mensajes enviados a los teléfonos celulares, donde se usan imágenes de la casa o del domicilio de las personas para extorsionarlas.

Así operan

El número telefónico del que se ha identificado que se realizan las llamadas de este tipo de extorsión es el 444 337 2618, del que también se ha identificado que son enviadas las imágenes de la vivienda de las personas, obtenidas en internet con el fin de llevar a cabo la extorsión.

En este nuevo modus operandi, tras realizar la llamada de extorsión, son enviadas fotografías de la casa del domicilio de la persona a quien se extorsiona, las cuales son obtenidas de Google Maps. Junto con las supuestas fotografías enviadas, los extorsionadores pueden hacer referencia a hechos del pasado para engañar, presionar y amenazar.

En esta ocasión, la llamada de extorsión irá acompañada del envío gráfico del lugar donde se vive o de imágenes de la misma fachada de la casa que se habita, a fin de asustar y convencer a las personas de que se encuentran vigiladas y de que se posee información de ellas.

Denunciar

Los intentos de extorsión, se han ido haciendo cada vez más sofisticados y el uso de la tecnología no ha quedado aislado de esta forma de delinquir, desde el uso del teléfono celular hasta la mensajería digital, se han utilizado para intentar extorsionar a las personas, por lo cual la Fiscalía estatal ha hecho un llamado para no caer en este tipo de delito y no asustarse si se reciben imágenes de la casa que se habita.

La Fiscalía estatal indica que, ante una llamada de esta índole, se debe guardar la calma y pide que al recibirla o recibir mensajes que envían las imágenes de la vivienda personal, se deberá colgar la llamada y no responder los mensajes, además de denunciar al teléfono de emergencias 911.

