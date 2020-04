Claudia, es enfermera del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Durango, para ella las agresiones han subido de nivel, al grado de que ahora ha sido amenazada de muerte por parte de una vecina, quien la señala por ser portadora de coronavirus Covid-19.

La primera agresión por parte de su vecina se registró cuando Claudia iba manejando.

Esta persona en dos ocasiones me echa a mí la camioneta encima bueno a mi camioneta entonces yo la esquivo, a la tercera ocasión ella se me cierra y yo le comento, le pregunto a ella que porqué hace eso, ella lo único que me hace es pararme el dedo, me grita: ¡infectada!, y le da a su camioneta”. Claudia Hernández, enfermera del IMSS en Durango.

La segunda agresión se registró cuando llegaba a su casa.

Y ella hace el comentario de que ahora si habíamos valido madre, que muerto el perro se acababa la rabia, ella saca un arma de lo que es la parte de la cajuela, de una mochila negra que ella traía”. Claudia Hernández, enfermera del IMSS en Durango.

Alicia, como fue identificada a agresora, fue detenida por las autoridades, y media hora después dejada en libertad, ya que se dijo cercana al juez administrativo, Mario Pozo.

Yo le comentaba a él que pues eran amenazas de muerte, que me había echado en varias ocasiones su camioneta y él me dijo que no, que no era para llevar el asunto ante el Ministerio Público, entonces el me entrega una hoja, en esa hoja nada más venía un sello, un logotipo de lo que es la PC (Policía Capitalina), tres líneas y en una de esas yo tenía que firmar, entonces yo le digo que para qué es eso y ellos me dicen que es para el traslado, entonces yo lo firmo”. Claudia Hernández, enfermera del IMSS en Durango.

La enfermera señala que tras haber firmado dicho documento, el juez liberó a su agresora, quien incluso delante de las autoridades volvió a amenazarla.

Él se levanta, se dirige a lo que es el área de detenidos, regresa, estábamos mi hermana y yo sentadas y le digo: ¿Entonces la va a trasladar a lo que es el Ministerio?, y me dice: es que tú firmaste tu desistimiento. No se tardó ni una hora, yo creo que fue más lo que se tardó aquí en subirla que lo que se tardó en salir de allá de PC, sale burlándose gritando que nos va a matar”. Claudia Hernández, enfermera del IMSS en Durango.

Después de ser amenazada y re-victimizada por la autoridad capitalina de la entidad, la enfermera interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, donde finalmente fue atendida.

