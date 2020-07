Una mujer que viajaba en una unidad de Mexibús compartió el momento en el que un sujeto supuestamente la acosó a bordo del transporte público en el Estado de México. A través de redes sociales, la usuaria compartió un video en el que encara a su agresor.

“Sentí un toqueteo casi imperceptible que después se hizo más notorio y de un rápido movimiento se deslizó hacia mi parte genital, no terminé de redactar el mensaje para mi esposo cuando bajé la mirada y vi los dedos de la mano derecha del tipo”, narró la usuaria en Facebook.

En el video que compartió la mujer se puede ver la cara del sujeto, quien le asegura tener una hija y ser papá soltero, por lo que le pide no llamar a la policía y se limita a ofrecer disculpas tras el acoso a la mujer en el Mexubús.

“Por favor, discúlpeme. No lo vuelvo a hacer. Tengo una hija, podemos llegar a un arreglo. Ya no lo vuelvo a hacer. Sí le toqué la pierna, pero discúlpeme”, señaló el hombre señalado como el acosador.

En las imágenes se puede ver al hombre, quien se pone de rodillas mientras dos varones que auxiliaron a la mujer lo detienen para que éste no pueda bajar de la unidad del Mexibús y darse a la fuga.

“Sí le agarré la pierna, pero discúlpeme, por favor. De verdad, se lo pido, con todo el corazón. No puedo dejar sola a mi hija”, reiteró el sujeto.

Para evitar ser remitido a las autoridades, el hombre, que portaba un cubrebocas color negro, le ofreció llegar a un acuerdo, para lo cual pidió que se le permitiera llamar a su mamá.

En la publicación con la que fue acompañado el video de poco más de tres minutos, la víctima del acoso en el Mexibús narró que alertó a su esposo, quien arribó al lugar y golpeó al sujeto, que aprovechó un descuido para escapar.

Sin embargo, huyo sin sus pertenencias, lo que permitió que se interpusiera una denuncia en su contra por acoso.

“Teniendo todos los datos personales del tipo y el video en donde acepta lo que hizo, me dirigí a levantar la denuncia correspondiente al MP de Cuautitlán Izcalli. Me trataron muy bien, fue un proceso largo y tardío, pero quedó la denuncia formalmente hecha. No sé si realmente vayan a detenerlo o hacer algo más. Yo hice lo que por ley y obligación cívica, ética y ciudadana me corresponde”, refirió la mujer.

Advertencia: el siguiente material audiovisual contiene violencia explícita y palabras altisonantes. Se recomienda discreción.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?