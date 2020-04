Bajo el lema “la chamba es la chamba”, asaltan combi en Ixtapaluca, Edomex

En redes sociales circula un video grabado por una cámara de seguridad al interior de una combi que se dirige al municipio de Ixtapaluca, en el Estado de México; de repente, dos hombres que se hacen pasar por pasajeros se levantan de sus asientos para amenazar a punta de pistola a los presentes y proceden a quitarles sus pertenencias, celulares y carteras.

“La chamba es la chamba”, dice uno de los asaltantes antes de descender de la combi con destino a Ixtapaluca, Estado de México; antes, se encargaron de amenazar y ofender con groserías al chofer de la unidad y a pasajeros presentes. Tras el robo, metieron la mercancía robada a las mochilas que llevaban consigo y pidieron que nadie les observara los rostros.

Según el video de seguridad de la combi, el asalto sucedió el 1 de abril; en el contenido, con duración de poco más de dos minutos, se escucha:

¡Carteras y celulares! Chofer, si no te quieres morir, ponte %&$#/. Baja la cabeza si no quieres morir a la %&$#/. Chofer, me vas a dejar en el puente de (inaudible). Tranquilos, tranquilo. Calladitos, nada más. Tranquilos, relajados, no quiero pedos. La chamba es la chamba. Ábreme. Jálate y no te pares”.

Luego de que los asaltantes descienden de la combi, se repite una escena muchas veces vista gracias a las cámaras de videovigilancia presentes en unidades del transporte público del Estado de México: los ciudadanos levantan sus rostros, impotentes: “Hijos de su #$%&&%$# madre”, se alcanza a escuchar.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?