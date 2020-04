Naucalpan no multará por no usar cubrebocas; no hay sustento jurídico

El Gobierno municipal de Naucalpan, Estado de México, informó que es falso que se pueda multar a la población por no usar cubrebocas Se trata de fake news La dependencia de Comunicación Social del municipio de Naucalpan confirmó a Unotv.com que es falso que se vaya a multar a las personas que no usen el cubrebocas. Si bien es una medida ante la contingencia sanitaria del COVID-19, no existe sustento jurídico para emitir multas por no usarlos, explicó. La ciudadanía naucalpense se encontraba inquieta ante el rumor generalizado en este municipio mexiquense acerca de dichas multas, por lo cual la información llegó incluso a algunos medios, quienes la reproducían como un hecho; sin embargo, se trata de una fake news. El Gobierno municipal ha informado sobre las medidas implementadas en Naucalpan ante la llegada del COVID-19 a su territorio y cómo sus pares se han encargado de dar a conocer oficialmente las medidas implementadas conforme avanzan las fases en vigor en el país por el coronavirus. Acciones ante la contingencia por COVID-19 Sanitización de espacios públicos

Protección del personal de limpia

Entrega de canastas alimentarias en zonas vulnerables

Megaoperativos, a través de 32 brigadas, para concientizar a la población acerca de quedarse en casa

Este miércoles se retiró el comercio informal de la cabecera municipal Naucalpan tiene 32 brigadas para concientizar acaerca de quedarse en casa. Foto: Gobierno de Naucapan. Retiran comercio informal de cabecera municipal El operativo de retiro de puestos semifijos en la cabecera municipal, a fin de evitar la concentración de personas y garantizar el distanciamiento social, forma parte de las acciones para mitigar el riesgo de contagio de COVID-19 durante la fase 3 de la emergencia sanitaria. Como parte del distanciamiento social se retiraron los puesto ambulantes de la cabecera municipal. Foto: Gobierno de Naucapan. El operativo se realizó con el apoyo de personal de las secretarías de Servicios Públicos, Gobierno y Desarrollo Económico, así como de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal. El dispositivo contó con la participación de la Guardia Nacional y la Policía estatal.