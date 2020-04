Mientras algunas personas agreden a personal médico que lucha todos los días para combatir el COVID-19, otras han decidido ayudar: en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, un grupo de taxistas pertenecientes a la base Cortijo pusieron en marcha el programa “Ángeles de bata blanca”, el cual sirve para trasladar de manera gratuita a todo el personal médico que lo requiera, ya sea a su centro de trabajo o de regreso a su domicilio.

Agresiones a personas con bata blanca

Todo vino a raíz de lo que estaba saliendo en las noticias de que estaban agrediendo a las personas con batas blancas, que estaban, incluso, aventándoles hasta cloro... no nos pareció justo, y tenemos varios clientes que van a hospitales, entonces se decidió darles el servicio gratuito aunque no tengamos mucho trabajo, pero aportar con algo para esto de la contingencia, más que nada para ellos que son importantes”, dijo Mario Alberto Molina, coordinador del sitio de taxis El Cortijo.

Ayudan aunque su trabajo ha caído 70%

Esta noble causa la realizan los más de 35 operadores a pesar de que su trabajo ha caído hasta en un 70%. A una semana de haberse implementado el programa, ya han realizado más de 40 viajes a hospitales de la Quebrada, en Cuautitlán Izcalli; Magdalena de las Salinas, en la CDMX, y hospitales y clínicas locales de Tlalnepantla. Aunque podrían trasladar a médicos contagiados, los trabajadores del volante no temen, pues aseguran contar con las medidas necesarias de sanitización.

La base El Cortijo seguirá brindando el servicio las 24 horas del día hasta que se haya mitigado la pandemia del COVID-19.

Así se aseguran que se trate de personal de salud

Al abordar les preguntamos si van a un hospital, al que sea; les preguntamos a qué se dedican; qué son doctores, enfermeros, les pedimos una credencial que acredite, no importa el destino que sea y ya con gusto le explicamos que tenemos este servicio gratuito y los llevamos hasta el hospital que vayan”, explicó Molina.

Taxistas ayudan sin miedo

No, miedo no, porque realmente tratamos de cubrir con lo necesario. Si checas cualquier unidad, traemos gel antibacterial, traemos los cubrebocas y cada que hacemos un servicio llegamos aquí y tenemos que desinfectar tanto manijas por fuera y por dentro de la unidad para no causar ninguna propagación”, dijo Molina.

