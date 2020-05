Un pañuelo blanco es una señal de auxilio durante la pandemia por COVID-19 a la que están recurriendo vecinos de Chimalhuacán, Estado de México.

Mis vecinos me avisaron que podía poner un trapo blanco para que se dieran cuenta que ya no hay alimentos en los hogares, porque lo vieron en redes sociales y me vinieron a avisar para que pudiéramos recibir una ayuda", comparte Lucero Quiroz, habitante de Chimalhuacán .

La ayuda, ante coronavirus, llegó y Lucero la cocinó inmediatamente.

La ayuda que hemos recibido es gracias a los vecinos que tienen abiertos algunos comercios, nos han regalado jitomate, cebolla, chiles, incluso algunas piezas de pollo que les quedan y nos ayudan con eso para que podamos comer día a día", dice Lucero Quiroz .

Pañuelos blancos pueden observarse en zonas como Carpinteros, Artesanos, Mineros, y colonias como: 18 de agosto, Diana Laura y Luis Donaldo Colosio.

Un poco difícil, está complicado, cada día nos sentimos más arraigados aquí, no sabemos hasta cuando vayamos a terminar; difícil porque los niños, ya están desesperados", comparte esta habitante de Chimalhuacán .

Si ve un pañuelo blanco, no lo dude y tienda una mano en el Estado de México.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?