Detienen a tratante y liberan a su víctima en Cuautitlán

Mira cómo se le hace (inaudible) -no, espérate, no espérate, no espérate,-ya, no espérate, no, no, no, -no te voy hacer nada, -ya me quiero ir, mándame en un taxi, ya estoy muy nerviosa,-no estas nerviosa,-no espérate”, Jacqueline, migrante centroamericana.

Esta es la voz de Jacqueline, una mujer hondureña, negándose a brindar servicios sexuales a los que había sido obligada por un presunto tratante de personas en el Estado de México.

Jacqueline, salió de Tegucigalpa, Honduras, con destino a Estados Unidos, sin embargo, al llegar a la zona de vías férreas en Cuautitlán, Estado de México, fue interceptada junto a su tío, por un sujeto, quien con engaños y promesas de llevarlos hasta la frontera norte, los privó de la libertad.

Pero la mujer logró comunicarse con su esposo quien está en Honduras y él logró pedir ayuda al C4 municipal.

Operativo

Luego de un operativo coordinado, los uniformados lograron el rescate de la mujer de 19 años de edad, así como de su acompañante de 31, además lograron detener a Edgar “N” de 44 años, el presunto tratante.

El presidente municipal del municipio de Cuautitlán, Ariel Juárez Rodríguez relató cómo aproximadamente a las 21:00 horas, entró una llamada al centro de mando del municipio que hacían los familiares de la mujer originaria de Honduras, quien les había informado que prácticamente estaba encerrada en una habitación en el fraccionamiento Santa Elena y que llevaba ahí dos días encerrada.

Por lo cual, a través de trabajos de inteligencia e investigación que hicieron los elementos de Cuautitlán, en el Estado de México, fue que se pudo dar con la ubicación exacta de las personas que tenían ahí secuestradas, la mujer y su tío.

Jacqueline y su tío ya se encuentran en las instalaciones del Instituto de Migración, en espera de ser repatriados, mientras que el presunto tratante fue trasladado a la agencia del Ministerio Público federal, donde se resolverá su situación jurídica.

