No me arrepiento de asesinatos: difunden audio del “Monstruo de Toluca”

“Tampoco te voy a decir que me arrepiento”, fueron las palabras que Oscar “N”, conocido como el "Monstruo de Toluca", le dijo a su madre durante una llamada telefónica que le hizo desde el Centro Penitenciario y de Reinserción Social, donde espera ser juzgado por el presunto feminicidio de Jessica, una joven de 23 años de edad.

Tampoco te voy a decir que me arrepiento, no. Nadie me va a quitar lo que hice ni a golpes”, Oscar “N”, "Monstruo de Toluca", presunto feminicida.

La comunicación que sostuvo el sujeto, señalado como feminicida serial, con su madre, fue difundida por el periodista Héctor de Mauleón, en ella, Oscar “N” afirmó haber matado, al menos, a seis mujeres.

Me la van a dejar caer bonita. Ahorita me están sentenciando por lo de Jesica, pero ya me están investigando las cinco anteriores y no, de aquí ya no salgo, en ataúd nada más”, Oscar “N”, "Monstruo de Toluca", presunto feminicida.

Durante la llamada telefónica con su madre, aceptó también haber matado a su padre, así como a la hermana de la pareja sentimental de su madre.

Para qué te choreo: sí, yo maté a papá, yo maté a la hermana de tu novio, pero yo también entiendo si no me quieren ver”, Oscar “N”, "Monstruo de Toluca", presunto feminicida.

El experto en Krav Maga, un sistema de defensa personal militar usado por las fuerzas de defensa y seguridad israelíes, se dijo consiente del destino que podría tener una vez que las autoridades del Estado de México concluyan su juicio.

Hay de tres sopas: o me matan, o me suicido, o muero aquí de viejo, pero es lo único que hay para mí, va. Lo acepto. Fue lo que le dije al detective cuando me entregué, mira yo nomás quería que mis mascotas estuviesen bien, si mis mascotas están chidas, por mí que sea lo que sea", Oscar “N”, "Monstruo de Toluca", presunto feminicida.

Y reconoció que aunque por el momento está aislado del resto de los reclusos del centro penitenciario, después de su proceso pasaría a población y podría ser agredido por los internos.

Si te llegan a decir que se suicidó en la celda, no pasa nada; si te llegan a decir que lo descuartizaron, no pasa nada, tú sigue con tu vida. Es lo que me puede pasar aquí y lo acepto. También soy un asesino tampoco es para que me la esté pasando chido”, Oscar “N”, "Monstruo de Toluca", presunto feminicida.

Las peticiones del "Monstruo de Toluca"

Durante la llamada en la que pidió a su madre no visitarlo en la prisión de manera periódica, éste solicitó una muda de ropa:

Tenis sin agujeta

Calzones

Ropa deportiva

Productos de higiene

Entre los productos que le solicitó el presunto feminicida a su madre fue gel para arreglar el cabello, pues dijo que “en las audiencias me veo de la porquería”

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?