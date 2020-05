En redes sociales, cibernautas de Toluca, la capital mexiquense, han difundido que entre la madrugada de este martes y el jueves fueron captados extraños sonidos en el cielo, como de trompetas o grandes turbinas.

Los habitantes de Toluca, en el Estado de México, han publicado, incluso, videos de noche desde inicios de este mes de abril, donde se alcanzan a percibir sonidos similares a los de grandes turbinas.

Los internautas compartieron algunas teorías de estos sonidos: algunos dijeron que se trataba de posibles objetos voladores no identificados (ovnis) y hasta de los "sonidos que anuncian el fin del mundo".

¿Qué son los sonidos del cielo?

Sin embargo, lo que se escucha es un fenómeno conocido como cielomoto, donde el sonido es parecido a un cañón, una trompeta o una explosión sónica proveniente del cielo.

En este fenómeno sonoro, que ha sido explicado en varias ocasiones incluso por la misma Agencia Aeroespacial Norteamericana (NASA), los ruidos provenientes del cielo no son específicos de algún lugar en particular y pueden suceder en cualquier parte del mundo.

El cielomoto es un sonido que se escucha en el cielo y puede ser causado por fenómenos tan diversos como la caída de meteoritos, lo que ocasiona ruidos inusuales, pero que son parte de los fenómenos naturales del mundo.

Las teorías de los internautas

¿Por qué se cree que estos ruidos podrían anunciar el fin del mundo?

En el Apocalipsis, el último libro de la Biblia asociado al fin del mundo, existen varios versículos que hacen referencia al sonido de trompetas que llegan desde el cielo, proveniente desde las siete trompetas apocalípticas; por ello los cibernautas, no sólo en Toluca sino alrededor del mundo, atribuyen los sonidos extraños provenientes del cielo al fin de la tierra.

¿Y las naves espaciales?

Las personas suponen, sin evidencia científica, que estos sonidos extraños son similares a grandes turbinas, como las que podrían tener naves "de otros mundos".

Sin embargo, no hay por qué alarmarse si escuchas un sonido extraño en el cielo: seguramente se tratará del fenómeno natural de cielomoto, por lo que no debes caer en pánico, pues tiene una explicación completamente científica; no son ovnis ni es el fin del mundo.

