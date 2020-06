Hoy No Circula en Edomex: jueves 18 de junio 2020

El programa Hoy No Circula para los vehículos que circulen en los municipios del Estado de México conurbados a la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) para este jueves es el siguiente:

No podrán circular autos con holograma verde y terminación de placas 1 y 2 en un horario de 5:00 a 22:00 horas.

Programa Hoy No Circula Edomex. Foto: Secretaría del Medio Ambiente Edomex.

Consideraciones

Los vehículos con vigencia vencida del holograma y con engomado de cualquier color, matriculados en el Estado de México, Ciudad de México u otra entidad federativa que cuenten con holograma del tipo Exento “E”, “00”, “0”, “1” o “2”, les aplicará la restricción a la circulación de acuerdo con el holograma vencido.

Si el holograma vencido es del tipo “00” o “0” no tiene restricciones a la circulación. Si el holograma es del tipo “1” debe dejar de circular un día a la semana y dos sábados al mes, de las 05:00 a las 22:00 horas.

Si el holograma es del tipo “2” debe dejar de circular un día a la semana y todos sábados del mes, de las 05:00 a las 22:00 horas.

Multas

Para los vehículos con engomado de cualquier color que tengan multa por verificación extemporánea, por ejemplo, unidades con engomado amarillo que no verificaron en enero o febrero de 2020 o unidades con engomado rosa, rojo, verde o azul que no cuentan con la verificación del segundo semestre del 2019, podrán seguir circulando bajo la aplicación del programa Hoy No Circula establecido en el numeral 1, en lo que reanudan actividades los centros de verificación vehicular.

Recuerda que:

Los autos provenientes de los Estados de la Megalópolis: Estado de México, Hidalgo, Morelos y Tlaxcala podrán circular con los mismos hologramas y restricciones que les aplica a los vehículos del Distrito Federal, siempre y cuando cuenten con verificación vigente de su estado, gracias a la homologación de criterios de verificación vehicular.

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?