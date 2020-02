¿Otra lady? Señora no mueve su auto y la gente se une para quitarla

En redes sociales se popularizó un video donde se observa a una señora que decidió no quitar su coche, situación que causó mucho tráfico e hizo que los otros conductores tomarán cartas en el asunto y recorrieran ellos mismos el auto de “lady no me voy a mover”.

Primero, se ve en el clip que varios inconformes se dirigen a la señora preguntando porqué se quedó a mitad de la calle, bloqueando el tránsito de los demás; ella insiste en ir en sentido contrario.

No me voy a quitar porque hice mis compras de pie. ¡No me voy a regresar! Y ríanse o díganme lo que quieran”, dijo la señora .

Además, “lady no me voy a mover” reiteró que tampoco le importaba que la multaran pues lo involucrados le dijeron que habían llamado a los oficiales de Tránsito de la zona, al parecer, San Mateo Tecoloapan en el Estado de México.

Tras varios minutos, diferentes personas se acercan a ella para tratar de convencerla de quitarse, sin embargo, permanece en el mismo sitio en su vehículo azul con algunas abolladuras en la parte de adelante.

Incluso, una mujer que le pregunta la razón de estar ahí recibe un pequeño empujón y varios insultos propiciados por “lady no me voy a mover”, situación que se repite con los que se acercan al auto.

Finalmente, llega al lugar un policía vial pero a él tampoco le hace caso, a pesar de pedirle amablemente que despeje los dos carriles de la calle. Por lo que las personas alrededor decidieron unirse para un bien común: recorrer el coche de “lady no me voy a mover”.

Entre los hombres que estaban cerca logran, poco a poco, mover la máquina con la señora arriba, pues en ningún momento bajó del carro, solo abrió un poco la ventanilla. Así, entre todos, con el apoyo del policía, lograron despejar una parte del camino para que la larga fila de automóvilesy camiones avanzara.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?