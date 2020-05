Adriana es médico general y directora de un Centro de Salud en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, padece "lupus", por lo que es más vulnerable al Covid-19.

Los pacientes con lupus pues somos personas inmunocomprometidas, es decir, que tienen las defensas muy bajas y susceptibles al contagio, entonces es por ello que no estamos, así en mi caso, que no estoy directamente atendiendo a los pacientes". Adriana López, directora y médico general en Centro de Salud del Estado de México.

Sin embargo, no ha dejado de encabezar el Centro de Salud y además, registra y monitorea, vía telefónica, a pacientes sospechosos o confirmados de Covid-19.

Tenemos una área de filtro, que es un consultorio, que es donde se ven únicamente las infecciones respiratorias, ahí ya se determina si el paciente es sospechoso o no y luego se da un seguimiento por teléfono". Adriana López.

No sólo la epidemia es un reto para ella, ya que ahora también encara el desabasto de la hidroxicloroquina, medicina fundamental en su tratamiento contra el lupus.

Ya está ahorita en desabasto, que está agotada, yo afortunadamente tenía algunas dosis, compré algún medicamento que todavía tenía, pero incluso ya no tengo, pero sí está en desabasto". Adriana López.

Señala que dicho medicamento se mantiene en estudio para comprobar su efectividad al tratar a pacientes con Covid-19.



Pues hicieron algunos estudios y estaban comprobando en cierta forma que mitiga el virus y protege, entonces yo creo que por eso es que empezaron, empezó este desabasto". Adriana López.

Pese a todo, seguirá adelante, con valor y compromiso.

No estaría tranquila si no estuviera aquí, siento que no estaría bien, porque aquí se vendría abajo todo, ya no habría el orden y quién los dirigiera ni nada. Pues mi compromiso es llevar en alto esto, sacar adelante lo mejor que se pueda, ayudar a la población de la mejor manera y que todo mi equipo salgamos bien de la pandemia". Adriana López.

Con ímpetu, aseguró que volvería a ser doctora.

Amo mi carrera, me apasiona y es por ello que estoy aquí y que solamente que no pudiera no estaría pero pues sí volvería a elegir ser doctora". Adriana López.

