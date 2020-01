Trabajará Edomex con Gobierno federal para acabar con extorsión

Este martes se realizó la Décima Tercera Reunión de Seguridad del Estado de México, encabezada por el gobernador estatal Alfredo del Mazo Maza; el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Leonel Cota Montaño; la secretaria de Seguridad del Estado de México, Maribel Cervantes Guerrero; y el fiscal general de justicia mexiquense Alejandro Gómez Sánchez.

Durante esta primera reunión de 2020, se dio a conocer cómo será invertido el presupuesto destinado para la Fiscalía General de Justicia Estatal, así como los índices y resultados de seguridad durante 2019.

El fiscal Alejandro Gómez dijo que este año se ha destinado un presupuesto superior a los 132 millones de pesos al organismo autónomo que representa, mismos que serán usados, principalmente, para la capacitación de los elementos de la fiscalía, así como a la mejora tecnológica de los departamentos de inteligencia.

Por su parte, la secretaria de Seguridad del Estado de México, Maribel Cervantes, indicó que durante 2019 se registró un incremento a los delitos de alto impacto, siendo principalmente el delito de extorsión el que mayormente afecta a los mexiquenses; sin embargo, se logró la disminución en un 4% del delito de robo a transporte público, que ha sido uno de los objetivos primordiales de esta administración.

A lo anterior, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, agregó que el tema de la extorsión fue uno de los principales puntos que se platicaron el día de ayer con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante su reunión en las instalaciones de Palacio de Gobierno.

El mandatario dijo que se ha identificado que el 60% de las llamadas de extorsión se realiza desde algún centro penitenciario del país y que no permitirá que gente privada de la libertad siga delinquiendo y dañando la tranquilidad de los mexiquenses desde detrás de las rejas, por lo que se trabajará de la mano con el Gobierno federal para atender con firmeza el tema y atacarlo desde raíz.

Una parte importante de estos delitos se cometen desde las cárceles; no es posible que quienes están ya tras las rejas puedan seguir operando o teniendo la posibilidad de llevar a cabo este tipo de delitos; el día de ayer, en una reunión con el presidente de la República, uno de los temas que tocamos fue el delito de la extorsión, el cómo trabajar de manera conjunta con el Gobierno federal para poder combatir este delito” , Alfredo del Mazo.

Por otro lado, el titular del Secretariado Ejecutivo de Seguridad, Leonel Cota, indicó que es humanamente imposible atender los problemas de seguridad por el poco número de elementos; sin embargo, la Guardia Nacional permite dar tranquilidad a los mexicanos, ya que los elementos están capacitados para combatir delitos del ámbito federal, estatal y municipal; sin embargo, si no existe la coordinación y apoyo entre la federación y los estados, el éxito será muy limitado.

Humanamente no es posible atender los problemas de seguridad con 18 mil elementos que recibimos en la Policía Federal y que muchos operaban gracias a los apoyos de los Gobiernos estatales y los Gobiernos municipales; vivían en hoteles en muchas regiones del país y hemos emprendido este motor, esta estrategia de la Guardia Nacional, como la parte federal, entendiendo que si la Guardia Nacional no tiene capacidad y no hay la voluntad de los Gobiernos locales para coordinarnos, el éxito será muy limitado” , apuntó Leonel Cota Montaño, titular del SESNSP.

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?