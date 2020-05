Además de descartar que el presente ciclo escolar concluya en las aulas, la titular de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), Yoloxóchitl Bustamante, informó que los estudiantes regresarán a clases dos semanas antes de la fecha de inicio de próximo ciclo.

Fue a través de un video compartido en redes sociales, donde la funcionaria de educación en Guanajuato, reconoció que aún no tienen los estatutos para reincorporarse a la actividad presencial por el brote de coronavirus COVID-19.

En cuanto al regreso a las aulas para el próximo ciclo escolar, Bustamante señaló que hablaron con autoridades de la Secretaría Educación Pública (SEP) y se definió que los alumnos de Guanajuato regresarán a las aulas dos semanas previas al inicio del ciclo 2020-2021.

Cabe destacar que la fecha del regreso presencial a clases en Guanajuato, aún está por definirse ante el brote de coronavirus.

No regresarán en el mes de junio y se ha acordado con la Secretaría de Educación Pública del Gobierno federal que una vez que se tenga la fecha del inicio del próximo ciclo escolar, nuestros estudiantes regresen a clases dos semanas antes. A las madres y padres de familia se les garantiza que se cuidará la salud de sus hijos y les pido su apoyo para acabar las clases a distancia”, Yoloxóchitl Bustamante, titular de la Secretaría de Educación de Guanajuato

Bustamante mencionó que será el propio gobernador guanajuatense, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien indique cómo y en qué forma regresarán los estudiantes, así como otros sectores de la población mientras aún se combate a la pandemia del virus SARS-CoV-2.

No regresamos el 1 de junio y no tenemos todavía todos los estatutos como para precisar qué va a pasar. Ustedes se van a enterar por un comunicado del señor gobernador. No regresamos el 1 de junio... Vamos todavía a elaborar los detalles de que es lo que significa esto”, aseveró

Los alumnos dejaron de acudir a las aulas en Guanajuato desde el pasado 17 de marzo. Este miércoles, el subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, informó del semáforo de actividades para la reactivación económica y de las medidas que se tomarán para "la nueva normalidad”.

Por ello, la titular de la SEG recalcó que será con las pautas federales y los protocolos establecidos, como se decidirá la reincorporación a las aulas, informando de forma oportuna y eficiente bajo la tutela del gobernador.

