Denuncian falta de 22 momias de Guanajuato, Ayuntamiento lo desmiente

De las 117 momias que integran la colección del Museo de las Momias, 22 no están en el inventario, así lo denunció Paloma Robles Lacayo, exdirectora del Museo de las Momias de Guanajuato y promotora cultural.

La desaparición fue denunciada ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), mientras que, Robles dijo ha integrado un expediente que ya tiene la ASEG, con información del resguardo de las momias, así como de los procesos de conservación.

Expuso que se tiene integrado un expediente con información obtenida a través de transparencia, donde observó que se tenían inconsistencias en el traslado de las momias.

Encontré inconsistencias de manera sistemática con las declaraciones del alcalde y del director de Cultura, y solicitó el inventario porque me preocupaba que se perdieran momias, entonces me mandan una relación y por supuesto que yo sabía que no estaban todas", apuntó Paloma Robles Lacayo .

Mientras que el museo tuvo en 2019 ingresos por 43 millones de pesos, únicamente se reportó el destino de 2.8 millones de pesos.

También detalló que se incrementó la inversión en el mantenimiento del recinto, así como la conservación de los cuerpos y el mantenimiento de las urnas, el mejoramiento especifico de los aspectos museográficos, por lo que cuestionó las evidencias de las facturas y entregables de los servicios, así como bitácoras.

Ayuntamiento de Guanajuato afirma que momias están completas y seguras

En tanto, el gobierno municipal de Guanajuato capital aseguró que las 117 momias están en correcta preservación y cuidado. Aclaró que 95 están en exhibición y 22 en una zona de conservación.

A través de un comunicado, el municipio de Guanajuato afirmó que el patrimonio histórico de Guanajuato está seguro, bien conservado y en correcta preservación.

De acuerdo con el gobierno municipal en febrero y marzo un equipo científico realizó trabajos de fumigación, limpieza en seco e investigación documental en el parador turístico de Sangre de Cristo.

Añadieron que los trabajos fueron con el objetivo mejorar los procesos de conservación de los 36 cuerpos que allí se exhiben y perfeccionar los lineamientos de exhibición, préstamo y traslado.

La colección de cuerpos momificados de manera natural más grande del mundo está segura y está completa, tanto en su sede original del Panteón de Santa Paula, como en el museo del parador turístico de Sangre de Cristo”, sentencia el boletín.

