Tras la llegada del COVID-19 a México, y debido a la escasez de empleo en Abasolo, Guanajuato, mujeres decidieron hacer un llamado a los habitantes de la localidad para apoyar con despensas a los más vulnerables.

A esta causa se sumaron migrantes de lugares como Nueva York, Miami, Los Ángeles y Chicago, quienes también han mandado dólares para comprar despensas y ayudar a la población vulnerable de Guanajuato.

Eran personas de la tercera edad y por eso fue que yo me animé a llevarles ayuda porque siempre hay gente que lo necesita más que uno y si en mis manos está apoyar a una o dos personas yo con todo gusto y de todo corazón lo hago”. Fátima Cevallos, repartidora de despensas.

Las despensas son entregadas a personas en extrema pobreza y que se han negado a trabajar por miedo a ser contagiadas de coronavirus (orthocoronavirinae).

Esta iniciativa tiene la finalidad de ayudarles a hacer frente a la contingencia.

Nunca me habían dado una de estas despensas y se siente bien que te ayuden, pues no lo hace el presidente. La mera verdad ayuda casi no hay y debería de ser más seguido, y más ahorita que la gente está muy necesitada de trabajo. Nos están limitando mucho el trabajo”. Carlos López, beneficiado con la entrega de despensas en Abasolo.

Hasta el momento, esta iniciativa de repartir despensas suma casi 300 entregas en Abasolo.

Hemos repartido en La Peña, El Saucillo, en la cabecera municipal en la zona urbana. También hemos abarcado poca zona rural y la colonia San Juan”. Natalia García, repartidora de despensas.

Hasta el momento, en el municipio de Abasolo, Guanajuato, se tienen dos casos positivos de COVID-19 y 12 en investigación.

