Los médicos de farmacias económicas son el primer filtro para combatir el COVID-19 para quienes no cuentan con servicio médico en Guanajuato; los doctores cobran con propinas o sus consultas no pasan de los 50 pesos.

Cada semana, los médicos en farmacias económicas son capacitados por personal de la Secretaría de Salud de Guanajuato para lograr identificar rápidamente un probable caso de coronavirus; de hecho, muchos de ellos ya instalaron micas en sus consultorios para evitar el contagio.

Pues sí tiene uno ese temor al contagio y desgraciadamente muchos compañeros de primer nivel ya se han contagiado por estar en contacto con pacientes, incluso pueden llegar sin todos los síntomas y tener COVID, ése es el riesgo”, Miriam Huerta, médico

Al cuestionarle a la doctora Huerta cuántos de sus compañeros se han infectado de coronavirus, ésta respondió que, “al menos conocidos, en León he sabido de tres casos”.

Médicos de farmacias económicas tienen largas jornadas de trabajo

En promedio atienden a 30 pacientes por día, trabajan de lunes a viernes con un horario de nueve de la mañana a siete de la noche y aunque los pacientes sean derechohabientes de servicios médicos, también buscan estos consultorios.

Bueno de hecho me lo recomendaron, siempre voy a particular y ahora me tocó venir aquí. (...) pues porque me lo recomendaron y también un poco por la economía”, Lucero Gaona, paciente

La paciente señaló que por lo regular las consultas son de 700 pesos más el medicamento; “pues ya son como unos 2100 o algo así”, agregó.

Otro de los factores para acudir a estos consultorios es que debido a la contingencia y demanda de citas, en estos lugares sí se atiende, señaló otro paciente.

Pues más que nada porque ahorita el seguro casi no atiende y ahorita son los que atienden más, sinceramente es por eso y la economía también”, Aldo Mena, paciente

Parte fundamental en la atención de estas farmacias económicas son los vendedores, que en su mayoría son estudiantes de medicina o enfermería.

Nosotros nos sentimos muy comprometidos con la sociedad cuando vienen y nos preguntan por medicamentos, pero nuestra responsabilidad es mandarlos con el médico para que tengan un mejor diagnóstico y no fomentar la automedicación”, Edgar Mendoza, atiende farmacia

El protocolo en las farmacias es que por cada cinco pacientes atendidos, deben lavarse las manos y cara con jabón, así como sanitizar sus ropas.

Estamos para esto y estamos trabajando para servir (...) ¿por qué sentimientos encontrados? Pues te quedas con la angustia de decir tengo gente en mi casa que me espera, entonces tienes que llegar y hacerte el aseo pertinente, venir y trabajar y dejar a la familia, entonces es algo que a lo mejor la gente no lo entiende. Te ven como de que mira es el de la farmacia, pero a fin de cuentas nosotros tenemos el contacto directo con los pacientes”, Judit Ramírez, atiende farmacia

Foto: Sergio Ortiz

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?