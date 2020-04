Octavio Arredondo es un médico del estado de Guanajuato que a sus 70 años de edad decidió cambiar su jubilación por mantenerse en su trabajo y así apoyar en la lucha contra la pandemia del coronavirus, COVID-19.

Conoce a Octavio, el médico de Guanajuato que decidió no jubilarse

Octavio Arredondo es un médico de 70 años de edad que ha pasado 45 de ellos dedicados a la salud y a lo largo de su carrera ha enfrentado varios momentos críticos como en 1991 cuando participó en la crisis contra la epidemia del cólera; posteriormente en 2009 enfrentó la pandemia de influenza causada por el virus A-H1N1.

Tras su larga carrera, Octavio alistaba su jubilación para febrero de este año, pero la emergencia sanitaria causada por el nuevo coronavirus llamado COVID-19 cambió sus planes y decidió seguir activo para enfrentar a la pandemia.

Es curioso, hay una paradoja pues la mayoría de mis neuronas están enfocadas a trabajar y a ayudar por la salud de la población y ver como salimos delante de esta pandemia y algunas otras pocas me dicen cuídate tienes una familia, tienes hijos, tienes nietos y hay que cuidar de no enfermarse y no transmitir y que ellos no nos transmitan, entonces es horrible estar un poco aislado trabajando y también aislado fuera de la trinchera”, señala Octavio Arredondo, Coordinador de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaria de Salud Guanajuato.

El médico de Guanajuato agregó sobre la experiencia con este virus pandémico que esta “es la primera vez, nunca lo habíamos experimentado y es desesperante uno quisiera avanzar más rápido”.

¿Qué hace este médico de Guanajuato?

El trabajo de Octavio es de suma importancia pues es el encargado de coordinar las visitas y operativos en restaurantes para verificar la calidad de los alimentos.

Octavio también se encarga de vigilar que los hospitales públicos y privados tengan actualizados sus protocolos de atención, sobretodo en este momento de afectación por el COVID-19.

Estamos entrando y vamos a entrar a esta tercera etapa pero si le seguimos echando ganas todos, como la sociedad encerrándose y algunos establecimientos que no han querido cerrar deben hacerlo. Yo espero que al final de la jornada de esta epidemia podamos volver a platicar sin estarnos lamentando sobre la muerte de algún familiar”, señala.

Octavio Arredondo es uno de los médicos con mayor reconocimiento en la secretaria de salud de Guanajuato debido a que siempre está presente en los momentos difíciles.

Él es Octavio Arredondo, el médico que cambió su jubilación por mantenerse en el trabajo. Foto: Sergio Ortiz/Corresponsal

