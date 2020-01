Sin confirmar presunta muerte de hermana del “Marro”: Guardia Nacional

Este jueves, José Martín Luna de la Luz, comandante de la Doceava Coordinación Territorial de la Guardia Nacional en Guanajuato, declaró que aún no han confirmado la supuesta muerte de la hermana de José Antonio Yépez, alias el "Marro", líder del cártel Santa Rosa de Lima.

Fue el pasado 11 de enero, cuando se difundió la versión de que Karem Elizabeth Yépez Ortiz –como es identificada la hermana del “Marro”-, había muerto durante un ataque perpetrado por el Cártel Jalisco Nueva Generación, durante la realización de su boda en la comunidad de Pelavacas, en el municipio de Celaya.

De acuerdo con los primeros reportes, el objetivo de la agresión del sábado pasado era el mismo José Antonio Yépez, sin embargo, el “Marro” logró huir.

No tenemos información confirmada de eso, no me consta, no lo sabemos”, declaró José Martín Luna de la Luz, comandante de la Doceava Coordinación Territorial de la Guardia Nacional en Guanajuato.

Arribarán más elementos de la Guardia Nacional a la entidad

Por otra parte, además de señalar de la presunta muere de la hermana del “Marro”, el comandante informó que será la próxima semana cuando llegarán más elementos de la Guardia Nacional a los municipios de Irapuato, Salamanca y Celaya.

Normalmente todos tenemos ubicados que es el corredor industrial, Irapuato, Celaya y Salamanca, pero también debemos integrarnos en todo el estado”, José Martín Luna de la Luz, comandante de la Doceava Coordinación Territorial de la Guardia Nacional en Guanajuato.

En cuanto a los hechos violentos registrados durante el inicio de este año, Luna de la Luz atribuyó que los múltiples asesinatos en la entidad a los enfrentamientos entre grupos criminales rivales y que las muertes son en su mayoría selectivas, aunque reconoció que hay víctimas colaterales.

El pleito está entre ellos, ustedes han dado cuenta que las actividades normales no se ven afectadas porque las ejecuciones han sido muy selectivas entre los dos grupos. Desgraciadamente a veces están en el lugar y en el momento con la persona equivocada, y no cuentan con las pericias suficientes para actuar rápidamente", apuntó Luna de la Luz.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?