Continúa falta de medicamentos para cáncer en Hospitales de Guerrero

Familiares de pacientes con cáncer de todo el estado de Guerrero, y que son atendidos en el Instituto de Cancerología en el Puerto de Acapulco, aseguran que los medicamentos siguen faltando y esto ha comenzado a dañar el estado de salud de los pacientes.

Cabe señalar que el Hospital de Cancerología en Acapulco es el único en el estado de Guerrero, por lo que recibe a pacientes de las siete regiones de la entidad, una gran cantidad de ellos son menores de edad y que hasta el momento se reporta una estadística de 150 pacientes atendidos por día.

Ahora, con la falta de medicamentos en los hospitales, los pacientes continúan siendo afectados y en el caso de los niños con cáncer, puede ser mortal.

Hay desabasto de medicamentos y de quimios. No están, no hay inyección... son medicamentos caros y ha tenido consecuencias porque hay mucho riesgo recaer en la enfermedad. Desde el mes de octubre vino el desabasto de medicamentos. El llamado es para que nos hagan caso, porque son vidas las que corren peligro. Por favor, que nos hagan caso”. María de los Ángeles Sánchez Morales, mamá de niña con cáncer.

Lizbeth Lacunza, presidenta de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, aseguró que la falta de medicamentos en los hospitales continúa.

Una realidad es que la mayoría de los pacientes están viviendo en estos momentos miedo y desesperación por lo que Griselda Brito, mamá de Emanuel, asegura que la falta de medicamentos en los tratamientos pone en alto riesgo a su hijo.

Afecta porque me da miedo que no haya medicamento y que tenga un riesgo de alergia más fuerte a la quimioterapia. Como no es el esquema que debe de recibir, hay más riesgo de alergias. Que solucionen este, porque son muchos niños los que están en riesgo”. Griselda Brito, mamá de niño con cáncer.

Por otro lado, el secretario de Salud de Guerrero, Carlos de la Peña, anunció que se está trabajando para la adquisición de medicamentos, pero hasta este mes de abril es cuando podrían comenzar a llegar al estado.

Estamos en coordinación con el Insabi y estamos haciendo una licitación de medicamentos que se des-consolidaron por parte de Hacienda para mandarnos el recurso y hacer una licitación nosotros. También estamos dentro de la compra consolidada que hizo Hacienda y que en el mes de abril estarán llegando los medicamentos”. Carlos de la Peña Pintos, secretario de Salud de Guerrero.

Sin embargo, en el estado de Guerrero, la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer ha sido “punta de lanza” y un gran apoyo para los niños que sufren de esta enfermedad, y es que apoyan de manera económica a las personas de menos recursos.

El tema de medicamentos es un tema central porque deben ser administrados de manera interrumpida y debe ser muy puntual... el tema de que los padres y los niños puedan tener acceso a ellos. Cualquier modificación dentro de su calendario de atención o interrupción de medicamentos pone en riesgo a los niños porque pueden tener una recaída”. Lizbeth Lacunza, presidenta de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer.

Lacunza dijo que la asociación a su cargo pretende que ningún niño con cáncer en el estado de Guerrero tenga que interrumpir su tratamiento por desabasto o por falta de recursos.

