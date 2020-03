Coronavirus en México: sin turistas, las playas de Acapulco

Las playas de Acapulco, en el estado de Guerrero, se han quedado sin turistas a raíz del llamado a permanecer en casa a causa de la pandemia de coronavirus que ya afecta México.

Al mediodía de este viernes, ambulantes y vendedores de playa bloquearon la costera de Acapulco para exigir a las autoridades apoyos para esta contingencia sanitaria causada por el coronavirus.

No es junto que estamos el montón de gente y como vamos a comer si quieren que cuarenta días estemos sin trabajar, queremos que venga alguien que nos diga si nos van apoyar o que solución nos dan” , señaló una prestadora de servicios de las playas de Acapulco.

A días de Semana Santa, cae ocupación en Acapulco

En el puerto de Acapulco la ocupación hotelera se desplomó y se reporta un 20% de ocupación en los hoteles. Durante más de una hora, 200 vendedores ambulantes bloquearon la costera de Acapulco a la altura del Asta Bandera para exigir a las autoridades se entreguen apoyos económico por la falta de ventas en las playas.

También aseguraron no tener miedo al poder ser contagiados, pero al no contar con un salario fijo, temen por la seguridad económica de sus familias.

Sí, la verdad tenemos temor. Sí tememos temor y yo ya no alcance gente, pero yo me lavo con alcohol porque ya no hay gel, pero sí tenemos temor y si nos dan una ayuda lógicamente nos quedamos a descansar en nuestras casa... pero vamos al día, al día” , destacó la prestadora de servicios que prefirió quedar en el anonimato.

Este viernes, el Puerto de Acapulco tuvo un desplome en la ocupación hotelera, los prestadores de servicios y los administradores de los Centros Hoteleros han comenzaron a ver vacíos sus hoteles y las playas del puerto tras el llamado de permanecer en casa a causa de la pandemia de coronavirus.

Actualmente se reporta una ocupación hotelera del 20%, cuando hace una semana Acapulco reportaba un promedio del 97%.

