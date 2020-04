Unos 130 restaurantes del puerto de Acapulco, Guerrero, se solidarizaron con los médicos que se encuentran laborando en los centros de salud y hospitales de la entidad para combatir a la pandemia de coronavirus (Orthocoronavirinae), pues decidieron regalarles comida.

Médicos, enfermeras y personal de salud de Acapulco reciben de manera gratuita alimentos en sus centros de trabajo.

Es un colectivo de 130 restaurantes de Acapulco, son micro, pequeñas y medianas empresas que derivado de la circunstancia de la contingencia (...) La iniciativa consiste en apoyar a los héroes que están enfrentando el tema del COVID-19 llevándoles alimentos gratis, que son proporcionados a través de los restaurantes que todavía están abiertos en el puerto”. Lizbeth Lacunza, restaurantera de Acapulco.

La entrega de alimentos a personal médico de Acapulco es posible con ayuda de repartidores. Foto: Jorge Zorrilla

Son aproximadamente 200 platillos los que se entregan por día: hay una entrega por la mañana y una segunda entrega a la hora de la comida.

La entrega de alimentos a personal médico que combate al coronavirus en Acapulco, Guerrero, es posible gracias a las empresas de reparto que también se solidarizaron con la causa de los restauranteros.

Los repartidores llevan comida a médicos de Acapulco dos veces al día. Foto: Jorge Zorrilla

A pesar de que, en Acapulco, la mayoría de los restaurantes han cerrado, los pocos que continúan abiertos, ayudan a los médicos y a el personal de salud en el combate de la pandemia que aqueja al mundo entero.

El COVID-19 nos une como mexicanos, el mexicano siempre ha sido solidario y esta no va a ser la excepción. Es algo que nos llena el alma como seres humanos, como mexicanos (...) y estamos tratando de poner nuestro granito de arena como restauranteros”. Jesús Radilla, restaurantero de Acapulco.

Luego de que se decretará la cuarentena provocada por el coronavirus, los que libran la principal batalla son los médicos; que ahora cumplen jornadas laborales de más de 12 horas, pero también se han reportado casos en toda la República Mexicana, donde el personal de la salud es agredido por ciudadanos ante el miedo de posibles contagios de coronavirus.

En contraste con estas actitudes discriminatorias, los médicos agradecen la solidaridad de los restauranteros de Acapulco que les proporcionan alimentos.

Estamos emocionados, es la primera ves que nos hacen este reconocimiento. Hemos escuchado que a algunos médicos los han agredidos, y pues aquí no. Es agradable que de esta manera se nos estimule para seguir aquí echándole ganas”. Rosalba Juárez Soto, médico que atiende pacientes con coronavirus en Acapulco.

Por su parte, Enrique Castro, restaurantero del puerto de Acapulco aseguró que el impacto económico que se espera por esta pandemia de coronavirus no se ha previsto, por lo que urgió a las autoridades federales crear estrategias reales para no afectar a la economía de millones de personas.

El impacto económico puede ser mucho mayor que el impacto en salud. Nosotros representamos, censados a tres mil 600 trabajadores; nada más un restaurante tiene 400 empleados entre los 130 son tres mil 600 trabajadores. De ellos, el 60% ya no esta trabajando. Si perciben su salario mínimo, pero no es suficiente y será solo por mes, esta crisis la estamos deslumbrando por tres meses, por lo menos, y ahí es donde radica gravedad del impacto económico que puede generar si no trabajando de manera coordinada con el Gobierno”. Enrique Castro, restaurantero del puerto de Acapulco.

