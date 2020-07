Autoridades del estado de Guerrero anunciaron la reapertura de las actividades turísticas en Acapulco con medidas de seguridad para evitar contagios de coronavirus, y es que, a pesar de estar todavía en semáforo rojo, se considera que para el próximo jueves el estado de Guerrero cambiará a color naranja.

Hagamos algunas acciones de reapertura, ya que la agenda se está preparando. Un porcentaje de hoteles, un porcentaje de restaurantes (...) Estamos trabajando en el tema de polideportivos. Vamos a abrir también con muchos controles”. Héctor Astudillo Flores, gobernador de Guerreo.

La reapertura deberá llevarse a cabo bajo estrictos protocolos de salud, los cuales incluyen que únicamente podrá ser a una capacidad del 30% en los hoteles, mientras que los restaurantes podrán abrir a la mita de su capacidad.

Se están preparando todos los protocolos para que los hoteles puedan tener la posibilidad de que llegue turismo. Poco, no mucho. Hay que afinar la normativa para las playas, porque no se trata de abrirlas para que vayan con la hielera, se trata de tener espacios donde caminar, en donde convivir, tener algunas actividades que no se han tenido en los últimos meses”. Héctor Astudillo Flores, gobernador de Guerreo.

¿Cómo podrán acceder a las playas los turistas?

Los turistas que ingresen a las playas deberán mantener su sana distancia, además de que el uso de cubrebocas es obligatorio.

No se permitirán las concentraciones mayores a cincuenta personas, y se recomienda obedecer a las autoridades que estarán presentes para poder vigilar estas reglas.

También dentro de los hoteles se deberá seguir estas recomendaciones en las albercas y áreas comunes.

La Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía del Estado, así como las corporaciones de seguridad municipales, continuarán realizando recorridos para vigilar y controlar los accesos a las áreas públicas.

