Diana Guevara, estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) y uno de los primeros casos confirmados de coronavirus (Orthocoronavirinae) en la entidad, publicó una carta donde narra su experiencia con las autoridades sanitarias frente a la pandemia que aqueja al mundo.

La misiva de Guevara comienza relatando que gracias a la UAGro se fue a Madrid, España, para estudiar en la Universidad Complutense; sin embargo tuvo que volver a México cuando la crisis sanitaria en el Viejo Continente se agudizó.

Partí de Madrid el 12 de marzo sin ningún síntoma; todo el vuelo usé cubrebocas como prevención. Llegué al Aeropuerto de la CDMX por la noche del jueves 12 de marzo y no hubo ningún filtro de seguridad, no nos hicieron ningún tipo de revisión, ninguna pregunta, ninguna prueba, no nos tomaron la temperatura, todos entramos como si no estuviera pasando nada”, detalla Diana Guevara, estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma de Guerrero en su carta.

La mañana del viernes 13 de marzo, después de que Diana llego al municipio de Chilpancingo, decidió acudir a hacerse la prueba de diagnostico de coronavirus (Orthocoronavirinae), por haber regresado de un país con alto riesgo de contagio.

Primero, la estudiante de Derecho se acercó a un laboratorio particular, donde le informaron que debía comunicarse con la Secretaría de Salud de Guerrero, misma que fue hasta su casa ese mismo viernes para tomarle una muestra aun sin que ella presentara sintomatología relacionada con el coronavirus (Orthocoronavirinae).

Me dijeron que los resultados estarían hasta el martes 17 de marzo porque era fin de semana largo. Creía que por la emergencia de esta situación iban a agilizar el resultado, pero no. No salí ni he salido de mi casa, me mantuve aislada, y con contacto mínimo con mis padres y hermano, usando siempre cubrebocas”, prosigue Diana en su carta.

La joven hizo hincapié en que jamás presentó ningún síntoma; sin embargo en la prueba registraron que tenía temperatura, de lo contrario sus estudios médicos no proseguirían.

La tarde del 16 de marzo, en conferencia de prensa, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, y el secretario de Salud de la entidad, Carlos de la Peña Pintos, anunciaron que se habían detectado dos casos positivos de coronavirus: uno en Acapulco y uno en Chilpancingo.

Me doy cuenta a través de una conferencia de prensa que las autoridades estatales confirmaron un caso en Chilpancingo con mis características (una joven estudiante que viene de España), en ese momento estaba segura que no era yo porque no tenía por parte de ellos ninguna información confirmada”. Diana Guevara, estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma de Guerrero.

Cuatro horas después de este anuncio de las autoridades de Guerrero, un médico tocó a la puerta de Diana para notificarle que el caso positivo de coronavirus (Orthocoronavirinae) en Chilpancingo era ella.

Después de haber informado a toda la sociedad de Guerrero me informaron a mí, el médico no me entregó el resultado por escrito y tampoco alguna receta médica, solo información verbal de que yo y mi familia permaneciéramos en casa por 14 días”, abunda Diana Guevara.

La estudiante de Derecho de la UAGro calificó la acción de las autoridades sanitarias como una falta de respeto, pues considera que no siguieron los protocolos, no le entregaron ningún documento que avalara en diagnostico y la única responsable de darle seguimiento a su caso desde su llegada a México desde España fue ella misma.

Los medios comenzaron a divulgar mi nombre, fotos mías, mis redes sociales, comenzaron también a llegarme mensajes a mi número privado, llamadas de gente que no conozco. Pedían hablar conmigo para explicarles mi caso, me mandaban también capturas de pantalla de rumores que profesores de ciertas facultades de la UAGro estaban compartiendo en grupos de WhatsApp, asegurando algo que no pasó, asegurando sin tener bases, sin saber la verdad”. Diana Guevara, estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma de Guerrero.

Diana externó sus molestias, pues supuestamente sus datos deberían ser confidenciales, pero no sucedió así porque ahora toda la entidad sabe de ella y opina de su situación sin tener conocimiento.

No he salido de mi casa, no fui a ninguna quema de batas como muchos alumnos y profesores de la UAGro aseguran. Dejen de compartir información falsa que solo crea pánico, de crear morbo. Dejen de echar culpas”, pide la estudiante de Chilpancingo.

La joven enferma de coronavirus (Orthocoronavirinae) reitera que se siente bien de salud, de lo contrario no se habría regresado de España. También sus compañeras de Madrid y su familia se encuentran en buen estado y agradeció al rector de la UAGro, Javier Saldaña Almazán, su apoyo.

UAGro respalda a Diana tras las especulaciones de su situación

En un comunicado emitido en sus redes sociales, la UAGro dijo sentirse orgullosa del desempeño académico de Diana, mismo que la llevó a estudiar en el extranjero.

Además manifestó su solidaridad con el resto de los estudiantes que viajaron a algún país para ampliar sus conocimientos.

En el boletín de la institución académica, solicitan que el Instituto Tecnológico de Chilpancingo se disculpe con Diana Guevara por hacer señalamientos públicos falsos en torno a su convivencia con otras personas y su padecimiento.

Cabe recordar que el Instituto Tecnológico de Chilpancingo informó en su cuenta de Facebook que algunos de sus estudiantes estuvieron en contacto con Diana, por lo que fueron canalizados con las autoridades sanitarias de Guerrero, misma que aisló a los jóvenes.

Como parte de las medidas preventivas, el Instituto Tecnológico de Chilpancingo suspendió las clases desde el 18 de marzo y regresará a la normalidad el 20 de abril.

