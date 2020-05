El estado de Hidalgo, por la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19), aplicará el programa Hoy No Circula para reducir la movilidad vehicular con multas de van de 800 a 43 mil 440 pesos a partir del lunes 4 de mayo.

El acuerdo será publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, informó en conferencia de prensa virtual desde Palacio de Gobierno, Roberto Rico, coordinador Jurídico de Hidalgo.

Hoy No Circula

Quedarán exentos los vehículos del transporte foráneo interestatal y federal, públicos y privados, Protección Civil, servicios urbanos y vehículos conducidos por personas con discapacidad, o particulares con situación manifiesta de emergencia médica.

En ese sentido, el servidor público puntualizó quiénes estarán facultados para imponer las multas económicas

Estarán facultados la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado, la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno del estado, la Secretaría de Salud del gobierno del estado, y los 84 ayuntamientos en sus respectivas jurisdicciones y competencias”. Roberto Rico, coordinador Jurídico de Hidalgo

Además, secretarios del gobierno estatal dieron a conocer que en cada unidad no podrán ir más de dos personas por el Hoy No Circula; los lunes no podrán salir a la calle los automóviles cuya placa termine en par, al igual que el primer domingo de mes.

Los martes aquellos con dígito non, y el segundo domingo de mes; los miércoles, par y el tercer domingo de mes; los jueves, non y el cuarto domingo de mes; viernes, par y el quinto domingo de mes; sábado se restringirá la circulación a las unidades que terminen en número non.

Reiterar que este fenómeno de la pandemia se ha venido incrementando en la misma proporción en que no se han observado puntualmente las medidas que se han ido dictando”. Simón Vargas, secretario de Gobierno Hidalgo

Hasta el momento, el estado de Hidalgo registra 4 fallecidos y 282 casos positivos del nuevo coronavirus.

