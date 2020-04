Unas 500 fosas con capacidad para dos cuerpos, cada una, fueron preparadas en Puerto Vallarta, Jalisco, como una “preparación” ante el aumento de muertes a causa de la pandemia de coronavirus (COVID-19).

Hasta el corte del 2 abril, en Jalisco, ya se contaban con más de 100 casos positivos a COVID-19 y unas cuatro muertes a causa del virus.

Fosas para prepararse ante COVID-19

En Puerto Vallarta, Jalisco, el presidente municipal Arturo Dávalos Peña precisó que la preparación de 500 fosas dobles se da como una medida para que el coronavirus “no los tome desprevenidos”.

Dios no lo quiera, tocamos madera todos, pero no queremos que nos agarre desprevenidos, estamos haciendo 500 fosas dobles en los panteones del municipio. Dios no quiera, pero hay que prepararnos” , señaló Arturo Dávalos, presidente municipal de Puerto Vallarta, Jalisco.

Hasta el momento en Puerto Vallarta sólo se ha registrado una muerte a causa del coronavirus y no reportan que tuviera que usar alguna de las fosas preparadas como medida ante un recrudecimiento de la pandemia de COVID-19.

Las cifras del COVID-19 en Jalisco

Jalisco registró un nuevo fallecimiento por la pandemia de COVID-19 en Puerto Vallarta, el cuarto en la entidad y 108 casos confirmados del padecimiento.

La Secretaría de Salud Jalisco informó que un hombre de 42 años, con obesidad y que convivía con personas extranjeras un centro de trabajo, falleció el pasado miércoles 1 de abril en Hospital General del IMSS, en Puerto Vallarta.

En Jalisco se han reportado otras defunciones en los municipios de Guadalajara, Zapopan y Tomatlán; que corresponden a dos masculinos, ambos de 55 años, y a una mujer de 56 años de edad.

Este jueves se reportaron cinco casos nuevos de COVID-19, por lo cual se acumulan 104 personas enfermas en el estado y cuatro portadores asintomáticos.

Hasta hoy, se han estudiado casos sospechosos en 75 municipios de Jalisco y sólo se han confirmado contagios en 11 de ellos, la mayoría se concentran en Zapopan, donde se han presentado 47% y en Guadalajara el 33%.

En el reporte de este jueves se sumaron Yahualica de González Gallo, San Julián y Lagos de Moreno a los municipios con casos confirmados de COVID-19, junto a Cuautla, Tomatlán, Tecolotlán, Tlajomulco de Zúñiga, Puerto Vallarta y Ameca.

Los casos descartados suman 725 en total y hay registro 638 casos sospechosos. Siete personas permanecen internadas en hospitales privados y públicos, en estado estable (tres), delicado (uno), grave (dos) y muy grave (uno).

