Con una cazuela llena de agua hirviendo un enfermero fue agredido luego de ir a comprar a una tienda en Guadalajara, Jalisco; este caso se suma a las decenas de ataques que se han reportado contra personal del sector salud a raíz de la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19) que se registra en el país.

En Jalisco, hace días, el congreso anunció que serían castigadas las personas que atacaran a médicos, enfermeras y demás personal del sector salud, tal como los casos que se han registrado durante la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Con agua hirviendo atacaron a enfermero de Guadalajara

A través de redes sociales se difundió un video en el que un enfermero del Hospital General de Zona 89 de Jalisco denunció que después de ir a una tienda a comprar un agua y unas papitas fue agredido por un hombre.

El día de hoy recibí un atentado, un ataque, hacia mi persona por el simple hecho de portar mi uniforme, mi filipina y mi gafete”, dijo el enfermero.

La víctima detalló que luego de salir de la tienda, un hombre que cargaba una cazuela llena de agua caliente se puso frente a él y le arrojó el líquido que le causó una quemadura en su brazo.

Un hombre de complexión robusta, 1.70 más o menos, llega con una cazuela de agua caliente y alcanzó a ver cuándo me la intenta arrojar, me trato de tapar, pero me hace una quemadura en mi brazo”, apunta el profesional de la salud.

El enfermero apuntó que tras la agresión, fue a su unidad de trabajo donde sus compañeros y líderes sindicales le brindaron el apoyo necesario para realizar la denuncia correspondiente ante la agresión; asimismo fue llevado a servicios médicos para que fuera valorado el daño que le fue hecho.

Finalmente, el enfermero señaló que su caso ya fue denunciado e invitó a sus compañeros a realizar lo mismo en caso de que “no les guste cómo los están tratando” o si son agredidos.

Hace unos días fue aprobada en Jalisco, tal como en Oaxaca, una iniciativa para castigar a todos aquellos que agredan a enfermeros, médicos y demás personal del sector salud.

