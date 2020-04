Taxistas de Guadalajara, Jalisco, ofrecen servicio gratuito a enfermeras y doctores luego de las agresiones que se han registrado en transporte público contra estos especialistas, ante el temor de que ellos promuevan el contagio del coronavirus COVID-19.

Hasta el momento, en Jalisco se cuentan más de 90 casos confirmados de coronavirus y tres muertes a causa del virus.

Taxis gratis para enfermeras y médicos en Guadalajara

El Gremio de Taxistas de Guadalajara es la agrupación de transportistas que, ante las agresiones que se han registrado contra los especialistas de la salud, se ha organizado para ofrecer su servicio gratis.

El colectivo de taxistas, que también se identifica con el logo “Código Rojo”, comparte algunos casos de personal de la salud que han sufrido agresiones en el transporte.

Hasta el momento, según han comunicado en sus redes sociales, son 100 unidades las que ofrecen el servicio gratuito a los médicos y enfermeras o enfermeros de la región.

Porque no, con mucho gusto se les apoya, o cobrarles poco, mínimo no sé, llevar tantos a tal lado por equis cantidad para que no se perjudiquen ellos” , Jesús Arteaga, dirigente de Organización de Taxis con Base en el Hospital Civil.

El personal de enfermería agradeció el gesto de los taxistas y más que un transporte gratuito valoran que se preocupen por su integridad.

Otros taxistas apoyan al cobrar menos por los viajes

Otros taxistas, que también son Código Rojo pero no del Gremio de Taxistas de Guadalajara, ofrecen a los médicos y enfermeras viajes a la mitad del costo original del trayecto; esto ya se ha reportado en redes sociales.

Mientras me dirigía a mi trabajo esperaba el transporte público y de pronto este señor con su taxi se paró frente a mí y me dijo: 'A dónde se dirige joven' y le contesté: 'Voy a la clínica 52', y me dice: 'Lo llevo por 25 pesos'” , escribió en su perfil de Facebook Luis Castellanos, un trabajador del sector salud de Guadalajara.

Me dice es una campaña que estamos organizando los taxistas con el sello de código rojo, a todo el personal de la salud que veamos de blanco, con bata o uniformado les estaremos ofreciendo viajes a mitad de precio para ayudarlos a llegar a su trabajo y lleguen con bien para que sigan dando todo lo que dan por nosotros. Me pidió que lo compartiera y les pasara el dato”, agrega.

Enfermeras agredidas y discriminadas en el transporte

La presidenta de la Comisión Interinstitucional de Enfermeras de Jalisco afirma que hasta el momento seis enfermeras fueron agredidas y les han negado el acceso al transporte público o privado ante el temor al coronavirus.

Ante las agresiones, los prestadores de la salud, principalmente médicos y enfermeras, hacen un llamado a la población para que se sensibilicen con su trabajo y no los discriminen durante la pandemia de coronavirus que se vive.

Nosotros estamos trabajando para las personas que lleguen, entonces nosotros no estamos enfermos, no estamos mal” , Verónica Gutiérrez, enfermera del Hospital Civil.

Gente que la verdad no sabe la labor que realizan tanto los médicos como las enfermeras, nosotros como tal arriesgamos nuestra propia salud para atender a la gente, entonces simplemente creo que es desinformación de algunas personas” , destacó Felipe Girón, médico Internista del Hospital Civil.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?