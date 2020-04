Guillermo del Toro condenó las acciones autoritarias implementas por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en medio de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19.

El director y productor de cine escribió en su cuenta de Twitter en relación a la cuarentena implementada en Jalisco y que ha derivado en múltiples casos de represión por la policía del estado.

Enrique Alfaro, a lo mejor yo no entiendo las cosas, pero este es un momento que requiere humanidad y criterio y no esto”, señaló Del Toro en el tuit.

El cineasta se sumó a las muestras de indignación en redes sociales tras la difusión de un vídeo donde se observa a policías del estado detener a un hombre que había salido a comprar alimentos para él y su familia.

En el video citado por Del Toro, se escucha a los policías decir que ellos solo están cumpliendo con su trabajo, por lo que se negaron a liberar al detenido a quien esposaron, e incluso jalonearon.

Definición de brutalidad: Acción desmedida e irracional, sin humanidad. Este es un ciudadano en medio de una pandemia. No un criminal”, agregó Guillermo del Toro en otro tuit.

Tras la polémica generada alrededor de la opinión del cineasta, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, respondió:

Esos elementos no son estatales, son del municipio de Tala. Ya hablé con su alcalde, Enrique Buenros, para aclarar los hechos y que no se repitan. Las reglas que definimos son para cumplirse, pero eso no significa que toleraremos abusos de ninguna autoridad", escribió en un tuit .

Hace una semana, Enrique Alfaro Ramírez arremetió con un fuerte mensaje contra quienes no han seguido las medidas sanitarias al informar el jueves 23 de abril en redes sociales sobre los muertos por el nuevo coronavirus (COVID-19).

