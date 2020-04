Jorge Vizcarra Mayorga, exedil del municipio de Tonalá, en Jalisco, exhibió a su propio hijo por invitar en redes sociales a acompañarlo a una fiesta en piscina, también conocida como albercada, durante el llamado de las autoridades estatales y federales para quedarse en casa.

En Jalisco, desde hace más de un mes, se ha llamado a la ciudadanía a mantenerse reguardada en sus hogares para evitar el aumento en los casos positivos de coronavirus, COVID-19.

Exedil de Tonalá exhibe a su hijo por organizar fiesta

Vizcarra Mayorga actualmente se desempeña como funcionario público en Jalisco, estado cuyo Gobierno ha mantenido el llamado a sus habitantes para que se queden en casa y así disminuir la propagación del COVID-19.

No obstante, el propio hijo de Vizcarra desobedeció esta solicitud y a través de sus redes sociales comenzó a llamar a sus contactos para que se le unieran en una fiesta.

Atención, amigos, mi hijo Jorge Vizcarra Pérez está solicitando gente igual de p***s a él, para ir a una ALBERCADA”, escribió en su perfil de Facebook el exedil en una publicación que ilustró con una imagen de la invitación de su hijo.

Asimismo, Vizcarra señaló que él no se acercaría a su hijo, pues podría ser un paciente infectado con coronavirus.

Por cierto, yo que sus amigos no me le acercaba; en una de ésas tiene coronavirus, porque no se resguarda en casa y te pudiera infectar, aguas”, agregó.

Cientos de usuarios aplaudieron la acción del exedil de Tonalá por exhibir la conducta de su hijo y no solaparlo; incluso, algunos aprovecharon para llamar a más personas a hacer lo mismo. La publicación de Vizcarra llegó a más de 30 mil compartidas y recibió unos 8 mil 900 comentarios.

Hasta el momento, en Jalisco se han reportado más de 170 casos positivos a COVID-19 y, al menos, 11 muertes causadas por el virus pandémico.

