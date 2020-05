El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) viralizó este miércoles un video en el que se observa a la enfermera Laura Estela García Méndez, del Hospital General Regional Número 110, con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, cantando a un paciente contagiado con el nuevo coronavirus (COVID-19) para dar ánimos mientras el derechohabiente experimenta su proceso de recuperación.

En el video, de casi 40 segundos de duración y compartido en la red social Twitter por Zoé Robledo, director general del IMSS, se explica que la enfermera García Méndez pide permiso a los pacientes COVID-19 positivos para sujetarles la mano y cantar una alabanza a fin de infundir buenas vibras, en contexto de la crisis sanitaria y de pacientes que se enfrenta no sólo en México sino en el mundo entero.

El video se popularizó rápidamente en las plataformas digitales, debido a la humana labor de la enfermera. En éste se explica que “la terapia musical ha dado resultados positivos: reduce niveles de ansiedad y depresión” en los pacientes con COVID-19 que se encuentran en el IMSS, y sobre, todo en manos de la enfermera García Méndez.

Talento innato

Me siento muy feliz de poder cantarles, por medio de mi voz transmitirles lo que yo siento. Trato de hacerlo espiritualmente, siempre respetando (sus creencias), les pido permiso y por lo general lo que canto es una alabanza". Enfermera García Méndez.

Mediante un comunicado, el IMSS señaló que si bien la enfermera no cuenta con estudios formales de canto, los pacientes han mostrados efectos positivos ante su iniciativa. Según la profesional de la salud, las personas reducen miedo, ansiedad, depresión, y liberan emociones que los afectan.

He visto llorar a pacientes hombres como bebés y eso me enternece. Yo les consigo un teléfono para que puedan hablar con sus familiares y piden perdón, es muy emocionante. Una vez una señora me dijo que no sabía orar. La tomé de las manos y sus ojos se empezaron a cerrar, se quedó tranquila".

