Llegan al país estudiantes de Jalisco que estaban en China

Llegó a Guadalajara, Jalisco, el primer grupo de estudiantes becados en China; los jóvenes estarán de manera preventiva con sus familiares debido a la epidemia del nuevo coronavirus 2019.

Seis jóvenes estudiantes dejan China y vuelven a México

Se trata de seis muchachos que hicieron un viaje de más de 24 horas debido a las conexiones entre tres países, previo a llegar a la Ciudad de México, y de ahí a Guadalajara; uno de los estudiantes es Alfonso Pimentel, becario de la materia de Big Data en la Universidad de Hangzhou, en la provincia de Zhejiang, en China; en ésta región se han confirmado más de 430 casos del nuevo coronavirus 2019 hasta este fin de semana.

Yo, la verdad, en China estaba súper a gusto, hasta planeaba viajar ahí mismo, pero mis maestros y la misma escuela me dijeron que cancelara todos mis viajes, y fue lo que hice, me quedé en mi departamento (...) las dos semanas de vacaciones que me quedaban; cuando decidí viajar a México fue por cuestión familiar” , relata Alfonso Pimentel, uno de los jóvenes de Jalisco que estudiaban en China.

Al menos 39 jóvenes estudiantes de Jalisco están en China

El Gobierno de Jalisco aportó casi millón y medio de pesos en la beca de 39 jóvenes que estudian Diseño, Manufactura y Automatización en la Universidad de Jiangsu; Big Data en la Universidad Zhejiang Gongshang; Administración Turística en la Universidad de Nankai, donde algunos se capacitan en Ingeniería Logística; deberán regresar el próximo 24 de febrero a sus campus cuando se reemprenden las clases.

La administración jalisciense reembolsará los gastos del viaje al estado.

Mi hijo ya debe de saber cuál es el trámite que se tiene que hacer para poder tener ese reembolso que nos ayudaría muchísimo, si ahí viene específico que no va a pagar el boleto de regreso, no hay problema, a mi lo que me preocupaba, a nosotros nos preocupaba, es que ya estuviera aquí, que estuviera fuera de peligro" , señaló Alfonso Pimentel, padre del joven de Jalisco que volvió de China.

Al momento, otros diez alumnos se encuentran en trayecto para regresar a Jalisco, donde se sabe que los esperan sus familias; sin embargo, seis estudiantes jaliscienses se quedarán en sus campus, éstos se les dará un apoyo para sortear la contingencia.

Que hablen con sus hijos, que no salgan, que se protejan; de hecho, ya las provincias que tienen más de 500 casos están dando la orden: que allá un familiar es el único que tiene que salir a hacer las compras, acá también los muchachos, o muchachas se van a tener que poner de acuerdo, y uno solo es el que va a tener que salir a hacer las compras para subsistir en lo que vaya a durar la epidemia" , anotó Mayo Hernández, madre del joven de Jalisco.

Información del Gobierno de Jalisco refiere que otros 16 becarios estarían viajando durante la semana.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?