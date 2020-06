El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo que hubo personas infiltradas durante la manifestación que se suscitó este jueves en dicha entidad tras la muerte de Giovanni López, además, desaprobó la violencia.

Enrique Alfaro se dirigió a través de un video en su cuenta de Twitter, donde manifestó su desagrado por la violencia durante las protestas de la población ante la policía de Ixtlahuacán, Jalisco.

Dichas manifestaciones tuvieron lugar frente al Palacio de Gobierno en Guadalajara para exigir justicia por el deceso del joven de 30 años, que fue aprendido por elementos de seguridad, presuntamente por no utilizar cubrebocas.

En tanto, durante la manifestación por Giovanni López, un policía motorizado de la Comisaría de Seguridad de Guadalajara quedó envuelto en llamas luego de que fuera rociado con un líquido inflamable.

El Ayuntamiento de Guadalajara así como el gobernador informaron que 27 personas fueron detenidas y consignadas a la Fiscalía estatal, por actos de vandalismo, agresión a elementos policiales y 3 patrullas quemadas.

La autoridad municipal reprobó la agresión al uniformado, identificado como Rodolfo Essaú, cuyo estado de salud es estable.

Insistió que detrás de estos actos de protesta por el asesinato de Giovanni se encuentran otras intensiones, pero aseguró compartir la indignación por lo que sucedió de los Remedios, por usar la fuerza pública, aseguró que, a dichos policías municipales se les aplicará todo el peso de la ley.

Enrique Alfaro también habló sobre la violencia, misma que según las palabras del gobernador, no se había visto antes en Jalisco. Las manifestaciones "no son legítimas, y la causa no se justifica, hay intereses tratando de dañar el gobierno Jalisco", aseveró.

Al arranque de la manifestación, había 150 personas en el parque Rojo que marchaban hacia el centro de la ciudad, sin embargo, cuando llegaron ahí, de la nada, aparecieron distintos grupos que estaban amotinados, mucho de los no son de Jalisco, ellos generaron los actos de violencia”, compartió Alfaro .

Después señaló, respectó al ataque de Palacio de Gobierno, que o importaba lo material sino los trabajadores que se encontraban al momento de las protestas.

Luego de la manifestación por Giovanni López, hay 27 personas detenidas y un policía quemado. Foto: Cuartoscuro

Yo no quiero una ciudad que utilice la violencia para defender causas. No vamos a permitir que esto suceda Jalisco tiene que enterar el orden público”, dijo el gobernador .

Aclaró también que, los policías quienes detuvieron a Giovanni no son estatales, sino municipales.

