Video: turista rompe cuarentena en playa y agrede a reportera que lo graba

En redes sociales, circula un video donde se puede apreciar cuando un turista agredió a una periodista de en una playa en Puerto Vallarta, Jalsico; por lo anterior, el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, contestó indignado ante el hecho.

Según el medio Oaxaca Político, el hecho ocurrió en la Playa Los Muertos, ubicada en dicho destino turístico de Jalisco.

En el video, la periodista evidenció al turista que no siguió las medidas de sanidad que recomienda el gobierno ante la pandemia mundial del nuevo coronavirus (COVID-19). Al darse cuenta de que es captado por la lente de la cámara, saltó de su silla para amedrentar a la reportera.

El turista trató de impedir que lo grabaran y amenazó a la profesional; por ello, el embajador Christopher Landau contestó, vía Twitter, la publicación: aseguró “es una vergüenza” total la actitud del individuo.

¡Qué vergüenza! No sé si habrá sido ciudadano de Estados Unidos o de Canadá, pero la verdad es q todos países tienen gente grosera y maleducada. Mis disculpas si es de los míos. No todos somos así. He instado a los turistas de Estados Unidos que vuelvan a sus casas. ¿A quién se le ocurre hacer turismo en pandemia?”. Christopher Landau, embajador de Estados Unidos en México

El video dura un poca más de dos minutos y éste da cuenta del momento en el que la reportera es agredida por dos sujetos.

