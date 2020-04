Luego de que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, acusara a las autoridades federales de no hablar con la verdad ante la epidemia de coronavirus COVID-19 en el país, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, llamó a la unidad.

Y es que, en un video compartido a través de redes sociales, Aureoles pide que "dejen de seguir mintiendo en torno a la problemática que vive el país por el Covid-19", y adelantó que esta entidad no acatará las medidas que acaban de dar a conocer.

Además, el gobernador Silvano Aureoles aseguró que en el estado de Michoacán no existe ningún centro de ingeniería donde se arreglan ventiladores como refirió el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo.

Mientras que, el subsecretario durante la conferencia vespertina, señaló que en este momento el país vive un proceso complejo que lleva a momentos de estrés, los cuales a veces llevan a la necesidad de expresarse, a lo mejor con vehemencia, con señalamientos que pueden llevar a la confusión.

Lo mejor que podemos hacer todas y todos es mantener la calma, la serenidad e identificar que somos un solo país, una sola República, lo que cada quien haga va a repercutir positivamente hacia todos los demás si tenemos un espíritu positivo”, apuntó López-Gatel l.

El video fue difundido en redes sociales y se popularizó porque Aureoles cuestionó las proyecciones respecto a que, el 23 de mayo de este año será la etapa más crítica de hospitalización de los enfermos, y que el 25 de junio podría empezar a estabilizarse en algunos municipios.

Y agregó que, regresará los insumos médicos.

Me mandan 2 mil tapabocas y 96 botellas de alcohol, eso no me dura ni un día señores de Salud. Y esos materiales que quieren que el personal médico se ponga, yo no se los voy a dar por respeto a las doctoras y doctores, enfermeras y enfermeros", estableció el gobernador de Michoacán .

En ese sentido, Hugo López-Gatell señaló que, de acuerdo a la Ley, cada estado es libre de tomar sus propias decisiones y acciones en torno a la epidemia del coronavirus (Orthocoronavirinae).

En tanto, el gobernador Aureoles dijo mantenerse en lo dicho, tal como lo publicó en su cuenta oficial de Twitter.

