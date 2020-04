Para enfrentar coronavirus en Michoacán, elaboran caretas para médicos

Ante el desabasto de material sanitario para enfrentar al nuevo coronavirus COVID-19 en hospitales públicos, ciudadanos elaboran caretas protectoras que serán donadas al personal médico de Michoacán.

A través de redes sociales, un grupo de activistas de la ciudad de Morelia, Michoacán, convocaron a la ciudadanía para sumarse a la iniciativa que surgió, luego de ver las carencias de los hospitales y la falta de equipo para mantener seguros a los trabajadores del sector Salud y a sus familias.

Se convocó a gente de la sociedad civil para darle vida a este proyecto de dotar a nuestro personal de salud con equipo que es sencillo pero básico para que puedan trabajar y enfrentar esta crisis que estamos teniendo”, Liliana Arredondo, participante de la iniciativa.

La mujer agregó que reúnen donaciones económicas o en especie para fabricar las caretas y así, ayudar a los médicos ante el brote de COVID-19.

Lo que estamos haciendo es juntar recurso, ya sea en donaciones económicas o en especie para poder fabricar material. Tenemos material suficiente para hacer alrededor de unas 9 mil o diez mil caretas, con lo que no solamente quedaría cubierta la gente que trabaja en los hospitales de Morelia, sino que estaríamos en condiciones también de apoyar a algún municipio”, Liliana Arredondo, participante de la iniciativa.

Así fabrican las caretas

Las caretas son creadas artesanalmente con una lámina de PVC, que en el extremo superior se forra con una tira de foami que da soporte y se coloca un resorte que lo mantendrá en la cabeza del usuario.

Hasta ahora, este grupo de voluntarios ha donado 2 mil 200 caretas a cuatro hospitales, cuatro clínicas y una Unidad Médica. Con esta entrega, quedó cubierto principalmente el personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la capital del estado de Michoacán y hacerle frente al coronavirus.

El desabasto, hay que decirlo como es, a lo mejor no porque no quieran, sino por las licitaciones o los tiempos son muy importantes. El desabasto es en todos lados, no nomás en una institución, es general, entonces esto va a ayudar a que el impacto en estas dos semanas sea menor, porque si el sistema de salud colapsa vamos a pagar las consecuencias todos”, Juan Carlos Aguilera, creador de la iniciativa.

Niños, jóvenes, amas de casa, personal de Salud e incluso policías, se reúnen en una tapicería del Boulevard Arriaga Rivera, en la colonia Camelinas, donde llegan a manufacturar caretas hasta la madrugada.

Darío Vences, un elemento de la Policía Michoacán, del área de equinoterapia, acude diariamente, junto con otros compañeros a sumarse a la acción ciudadana contra el COVID-19.

Nos estamos dando el tiempo con mis compañeros a venir por la parte de Seguridad Pública a venir como nuestro compromiso como servidores públicos, poderlos ayudar con esta realización de estas caretas, con nuestras manos sumamos un poco de apoyo con lo que se nos avecina, esta contingencia”, Darío Vences, elemento de la Policía Michoacán.

Los organizadores y voluntarios invitaron a más ciudadanos a sumarse para lograr la meta de la fabricación de las 9 mil caretas, pues en algunos hospitales de Michoacán ya han habido manifestaciones de personal médico que demanda condiciones seguras para hacer frente a la pandemia.

