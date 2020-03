Pareja de abuelitos venden tacos en Michoacán y su historia se viraliza

Desde las 10 de la noche hasta las 3 de la madrugada, Ramón y María, una pareja de abuelitos se dedica a vender tacos en un puesto ambulante ubicado en el boulevard, frente al Colegio Sahuayense en el estado de Michoacán.

Abuelitos que venden tacos, así se hicieron virales

A través de una publicación en Facebook de la usuaria Ana Lucia López fue que se contó la situación por la que pasan los abuelitos; y es que el pasado 2 de marzo Ana subió a su perfil, una publicación en la que contaba que alrededor de las 11 de la noche pasó cerca del negocio de la pareja en Sahuayo, Michoacán.

Detalló que se dio cuenta que los abuelitos estaban dormidos, pero al momento de que escucharon el motor de un vehículo acercarse, ambos despertaron y la señora María ayudó a don Ramón a levantarse de la silla de ruedas donde estaba y ponerse detrás del quemador donde preparan los tacos.

Son las 11:30 pm íbamos pasando por aquí me dio mucha nostalgia verlos que estaban casi dormidos en las sillas, pero al escuchar que se paró el carro de inmediato la señora ayudó a Don Ramón a levantarse de la silla de ruedas y entrar al puesto para atendernos” , detalló Ana en el post de Facebook donde promocionó a los abuelitos.

Ana añadió a su relato que los tacos de los abuelitos tenían buen sabor y precisó que los podían encontrar hasta las 3 de la madrugada en un punto de Sahuayo, Michoacán.

Nos comenta Don Ramón que se quedan a diario hasta las 3:00am. Así que si pasas por aquí no duden llegar a cenar con ellos aparte están muy ricos sus taquitos y créanme que al ver esta escenas te das cuenta que hace más el que quiere que el que puede. Qué tal si hacemos viral nuevamente a Don Ramón y a su esposa, hoy por ellos mañana por alguien más que lo necesite” , añadió Ana a su publicación.

[Puedes leer este reportaje acerca de cómo viven los abuelitos en México]

Abuelitos se volvieron virales, pero tuvieron que cerrar unos días

Luego de que Ana posteara la experiencia que vivió junto a la pareja de abuelitos, usuarios de redes sociales viralizaron la publicación y acudieron a consumir los tacos de don Ramón y la señora María. No obstante, luego de unos días, el negocio cerró.

Ana Lucia cuenta en entrevista que tres días duró el negocio cerrado, cuando decidió ir a buscar a los señores a su casa y así saber si estaban bien o qué había pasado.

Duraron 3 días que ya no estaban en su puesto eso me llamó la atención y fui a buscarlos a su domicilio cuál fue mi sorpresa que el señor estaba enfermo por eso no habían vendido estos días” , señaló la joven que viralizó al par de abuelitos.

Don Ramón padece diabetes y, de hecho, no tiene un pie, pues le fue amputado y para atender en el negocio de tacos debe sentarse en un banquito detrás de la parrilla donde cocina.

Asimismo, Ana añadió que con las ganancias del puesto de tacos, Ramón y María pagan sus gastos, en el que se cuenta la renta de su vivienda y otros artículos; esto pues sólo cuentan con una “ayuda” federal.

Ellos se mantienen solos y la casita donde viven pagan renta", detalló.

Si quieres apoyar a la chambeadora pareja de abuelitos, acá comparten su número de cuenta para realizarles algún depósito o apoyo, para que puedan continuar.

Este es el número de cuenta al que pueden depositarle algún apoyo a los abuelitos. Foto: Cortesía Ana Lucía López

