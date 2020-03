Ximena protestó por feminicidios; hoy está desaparecida en Morelia

Ximena Ferreira se unió el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a la exigencia de justicia en los casos de violencia de género y feminicidios que se registran en México; este miércoles fue reportada como desaparecida en Morelia, Michoacán.

La familia de Ximena y allegados la buscan. Según la ficha de desaparición emitida por Alerta Alba Michoacán, la joven salió de su domicilio en Morelia el miércoles 11 de marzo y desde entonces no se tiene información sobre su paradero.

Estoy cansada de vivir con miedo: escribió Ximena antes de desaparecer

El pasado 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, Ximena Ferreira escribió en sus redes sociales un texto en el que declaraba su hartazgo ante la situación de violencia de género y feminicidios en México.

Tengo miedo de vivir, de vivir en mi amado país que me vio nacer, me ha visto crecer, pero a la que ya no quiero tanto en estos días, y que me aterra que también me vea morir asesinada. 10 SON EL NÚMERO DE FEMINICIDIOS DIARIOS EN MÉXICO. D I E Z. TENGO MIEDO DE SER MUJER” , escribió Ximena en su publicación.

Tres días después de publicar este texto, Ximena Ferreira, de 18 años de edad, fue reportada por la Alerta Alba Michoacán como desaparecida.

Hasta el momento, se desconoce el paradero de Ximena. Foto: Captura de pantalla/Facebook

Ayuda a localizar a la joven de Morelia

Según la alerta emitida, la chica salió de su hogar el miércoles 11 de marzo al mediodía, en la colonia La Esperanza en Morelia, Michoacán.

De acuerdo con el informe, la joven iba vestida con el uniforme de la Universidad Montrer, el cual consiste en:

Blusa color blanco, con escudo a un lado

Pants color verde

Tenis blancos

Hasta el momento, se desconoce el paradero de Ximena. Si tienes algún dato o has visto a la joven que desapareció, puedes comunicarte a:

01800 614 23 23

Al perfil de Facebook “Alerta Alba Michoacán”

