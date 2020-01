Bar manda este triste mensaje tras violencia en Morelos

Un famoso restaurante-bar de Cuernavaca, Morelos, decidió cerrar sus puertas ante la violencia que se ha generado en la capital del estado y mandó un triste mensaje a sus comensales.

El restaurante “La Patrona”, ubicado en la Avenida Teopanzolco y Río Mayo, de Cuernavaca, Morelos, decidió mandar un mensaje a sus comensales a quienes les agradeció por “tantas noches maravillosas”.

Mis queridos Patrones un millón de gracias por tantas noches maravillosas, gracias por regalarnos tantas experiencias juntos. Dios quiera algún día nuestro estado sea el estado que merecemos los morelenses”, La Patrona.

El local agradeció a los habitantes de Cuernavaca y le deseó éxito a todo el gremio de alimentos y bebidas.

Triste mensaje

El triste mensaje vino acompañado de una foto, donde señalan:

No existen las condiciones para garantizar la seguridad del esparcimiento y sana diversión, no queremos ser parte de una guerra a la cual no pertenecemos”

La patrona mandó a sus comensales un mensaje por redes sociales Foto: La Patrona

La publicación en Facebook generó casi 3 mil reacciones, más 750 comentarios y fue compartida por casi un millar de usuarios que se han manifestado tristes por el cierre de “La Patrona”.

Usuarios lamentaron que el bar cerrara por ola de violencia Foto: La Patrona

Además, se canceló un evento de comedia programado para el jueves 30 de enero

Violencia en zona de bares

Hace 6 años, en 2014, circularon en distintos medios de comunicación las noticias de que grupos armados irrumpían y atacaban bares, restaurantes y centros nocturnos donde se creía que exigían cobros de derechos de piso para operar.

De acuerdo con averiguaciones previas, comandos y hombres armados ingresaban a bares como el "Rea’s", el cual se encuentra ubicado en la avenida Vicente Guerrero, a la altura de la colonia Lomas de Cortés; "El Ático", el cual se encuentra ubicado en la avenida Plan de Ayala, casi esquina con Teopanzolco; y "La Patrona" y se desataban balaceras.

Seguridad en Cuernavaca

A principios de diciembre del año 2019, asesinaron al secretario de Seguridad Pública de la capital, Juan David Juárez López, y el gobierno de Cuernavaca pidió la intervención de la Guardia Nacional en la capital de Morelos.

En aquella ocasión, el vocero de seguridad, Carlos Félix Gaxiola, acusó que la estrategia de seguridad del estado no funciona, ya que no garantiza la seguridad de los ciudadanos, por lo que hizo el llamado a que intervenga la Guardia Nacional en la protección de la capital.

Acción que minutos después ratificaría el alcalde de la capital de Morelos.

