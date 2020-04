Luego de que se informara que al menos tres comerciantes del Mercado Adolfo López Mateos, en Cuernavaca, el más importante del estado de Morelos, resultaran positivos a coronavirus COVID-19, las autoridades municipales buscan restringir el comercio en ese lugar.

En un operativo conjunto entre Protección Civil municipal y elementos de la Guardia Nacional, las autoridades de la capital morelense intentaron cerrar el comercio en los andenes del Mercado y limitar la entrada a la nave principal este martes, sin embargo, esto no fue permitido por los comerciantes.

Al lugar tuvo que llegar el alcalde Antonio Villalobos para dialogar con los comerciantes y presentarles propuestas para que el mercado siga funcionando.

Cerrar ya y hacer autoservicio la salida de los productos de la nave, sin que nadie pase para no contaminar y no enfermar a los locatarios del Adolfo López Mateos y no romper, nosotros mismos, la cadena de distribución que se vería afectada si ellos se contagian. Necesitamos proteger, primeramente, la nave y a partir de ahí empezar a operar el Adolfo López Mateos”, Antonio Villalobos Adán, alcalde de Cuernavaca.

El presidente municipal aseguró a los medios de comunicación que Cuernavaca aún no entra oficialmente a la fase 3 de la pandemia por COVID-19 ya que, hasta el momento, se cuenta con medicinas y cupo en los hospitales para la atención de la emergencia sanitaria, por lo que se tiene que verificar que se cumplan las medidas establecidas para evitar el incremento de contagios y dispersión del coronavirus.

La fase 3 se caracteriza por una situación: en el momento en que hay la carencia de los insumos para salvaguardar la vida de las personas. Todavía nosotros estamos en campo, nosotros, en este momento, si quiero medicina, puedo trasladarme a una farmacia, en este momento hay camas en los hospitales, en el momento en que todos esos insumos se rompan y nos veamos superados, en ese momento estaremos entrando a la fase 3”, Antonio Villalobos Adán, alcalde de Cuernavaca.

Para los comerciantes del Adolfo López Mateos, cerrar el mercado sería una medida desleal por parte de las autoridades.

Si llegasen a cerrar el mercado sería una medida muy desleal para todos los pequeños comerciantes que trabajamos en este mercado, ¿por qué? Porque dejarían abiertos todos los autoservicios, las tiendas de cadenas trasnacionales, tiendas de conveniencia que abren 24 horas y nos dejarían sin nada a nosotros”, Pedro Gutiérrez, comerciante del mercado Adolfo López Mateos.

Algunos comerciantes hicieron propuestas al presidente municipal.

Llegar a un acuerdo, tanto con el Ayuntamiento municipal y los comerciantes para que se haga una circulación de la mercancía, es decir, que no se cierre totalmente, que no se cierre la nave, que se siga vendiendo la mercancía para que todos sean beneficiados”, Sonia, comerciante del mercado Adolfo López Mateos

Los locatarios de los andenes del mercado pidieron que no les quiten la posibilidad de seguir trabajando.

Nosotros, si no trabajamos, nuestras familias no comen, si no nos mata el virus, nos van a matar de hambre, sinceramente y no se vale, si no nos dan, que no nos quiten la oportunidad de seguir trabajando”, Justino Bernal, comerciante del mercado Adolfo López Mateos.

Será en las próximas horas cuando los comerciantes y la autoridad municipal realicen mesas de trabajo para definir las acciones a seguir. Por último, el alcalde de Cuernavaca informó que el Ayuntamiento está contemplando usar la fuerza pública para actuar en contra de las personas que no respeten el aislamiento domiciliario.

Jurídicamente, en este momento, tanto Consejería, como Sindicatura, están checando el fundamento jurídico para la actuación de la fuerza pública por parte de una determinación de la autoridad municipal”, Antonio Villalobos Adán, alcalde de Cuernavaca.

En Cuernavaca se han registrado tres muertes por coronavirus, además de que hay 39 casos positivos.

