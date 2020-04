El diputado independiente del estado de Morelos, José Casas González, realizó un recorrido al interior del Hospital General de Cuernavaca, DR. José G. Parres, donde constató que no hay equipo de protección para el personal médico que atiende a los enfermos de coronavirus COVID-19, además de que el mal estado de las instalaciones, pone en riesgo a los pacientes.

Derivado de esta visita, pidió al gobernador de Morelos, en un video a través de redes sociales, la separación del cargo del secretario de Salud, el doctor Marco Antonio Cantú Cuevas.

Por lo anterior y lo tan delicado de la situación, solicito enérgicamente al gobernador, por todo lo expuesto, valore la remoción inmediata del secretario de Salud, el doctor Marco Antonio Cantú, así como de los directivos del hospital”, José Casas González, diputado independiente de Morelos.

Además, el diputado pidió que se inicien las demandas penales, porque su omisión ha cobrado la vida de pacientes y contaminado al personal médico, así como se dé inicio inmediatamente a los procedimientos administrativos a los que haya lugar, por las faltas con las que se está actuando.

Él, junto con los directivos del hospital, son los responsables, por omisión, de estar arriesgando la vida de todos los trabajadores de la salud y de las de cientos de familias que acuden a la consulta diaria en ese hospital”, José Casas González, diputado independiente de Morelos.

En el video, relata que el pasado 15 de abril, 10 de los 20 diputados que conforman la actual legislatura, se reunieron con el gobernador Cuauhtémoc Blanco, donde se les informó que el hospital estaba listo para enfrentar la pandemia, lo cual resultó falso.

Para despejar todas mis dudas, decidí ingresar el día jueves 23 de abril al hospital Parres, el más importante del estado de Morelos y, después de recorrerlo, te puedo asegurar que el doctor Marco Antonio Cantú Cuevas, Secretario de Salud en Morelos, miente, le miente a usted gobernador, le miente a Morelos”, José Casas González, diputado independiente de Morelos.

Esto denunció el diputado

Entre las negligencias más graves, el diputado señaló que no hay una área específica para recibir a los enfermos de COVID-19 y separarlos del resto de los pacientes, además de que el generador de oxígeno se descompuso y fue sustituido por un compresor de vulcanizado, lo que no aporta aire de calidad para los pacientes.

Por otro lado, la ropa que usan los enfermos de coronavirus no se desecha, se lava y se reutiliza, el área donde se almacenan los cuerpos de COVID-19, está junto a la farmacia, la basura y desechos biológicos de los pacientes no se separa y la planta tratadora no funciona, el extractor de aire del Hospital y va a dar al área de comida de un centro comercial cercano.

Además, al ingresar, los pacientes son obligados a firmar una carta donde liberan de toda responsabilidad a los médicos y el llamado protocolo elaborado por el secretario de Salud, establece que “no habrá resucitación cardiopulmonar”, es decir, que los enfermos no serán auxiliados en caso de entrar en crisis respiratoria.

Ante este video, ni el gobernador ni la oficina de Comunicación Social del Gobierno de Morelos se han pronunciado al respecto.

En Morelos se reportan, hasta el momento, 28 defunciones por COVID-19 y existen 192 casos positivos.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?