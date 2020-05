Uno de los vecinos que amenazó con quemar el Hospital Regional de Axochiapan si éste era habilitado para atención a enfermos de coronavirus murió este lunes víctima del COVID-19, informaron autoridades de Salud de Morelos.

Efectivamente, uno de los líderes que hicieron un movimiento hace algunas semanas en contra del hospital de Axochiapan ingresó al hospital con datos de dificultad respiratoria el día sábado y, desgraciadamente... el día de hoy falleció dentro del hospital de Axochiapan”, dijo Héctor Barón Olivares, director de los servicios de salud de Morelos.

Ingresó con insuficiencia respiratoria

Durante la conferencia de prensa virtual que se realiza cada tarde para dar a conocer los avances en los contagios y propagación del COVID-19 en la entidad, las autoridades informaron que el sujeto ingresó el pasado fin de semana con insuficiencia respiratoria y, luego de las pruebas, resultó positivo a coronavirus.

Es un paciente que llegó con insuficiencia respiratoria aguda, ingresó inmediatamente al hospital, se le tomó la muestra, salió positivo y, desgraciadamente, falleció el día de hoy”, Mario Balbuena Basurto, subdirector de hospitales de los servicios de salud en Morelos.

Pobladores intentaron incendiar el hospital

El pasado 30 de marzo, unos 50 pobladores de Axochiapan, azuzados por el líder transportista, realizaron una protesta a las afueras del Hospital Regional para exigir que el nosocomio no fuera utilizado para atención a enfermos de COVID-19; en caso contrario, los pobladores amenazaron con quemar el hospital.

Aquí la única idea es que quede consciente el hospital que no nos interesa que traigan a nadie, y si van a echar a perder las cosas hagan lo que quieran pero no van a traer gente porque entonces si va haber bronca. Los quemamos, los quemamos y no hay hospital yo me encargo de quemarlo”, señaló el líder transportista en ese entonces.

Sector salud de Morelos, afectado por COVID-19

Durante la conferencia de salud, las autoridades informaron que suman ya 78 contagios entre personal médico que labora en los hospitales para atención de coronavirus.

Tenemos 32 médicos confirmados, 29 de enfermería, otros trabajadores de Salud donde, precisamente están, o camilleros, personal de intendencia o compañeros de nutrición o de cualquier otra área que participa en la atención hospitalaria; tenemos 14, odontólogos uno, laboratoristas uno y un estudiante de medicina, también confirmado, en total, tenemos 78 personas de la Salud que están, en este momento, confirmadas con COVID-19”, señaló Marco Antonio Cantú Cuevas, secretario de salud de Morelos.

Éste es el primer y único caso positivo de COVID-19 registrado en Axochiapan. En el estado se registran 59 defunciones y hay 505 casos confirmados.

