La Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió la reanudación de actividades comerciales no esenciales de Cuautla debido a la inestabilidad que ha generado la pandemia del coronavirus COVID-19. Esta acción provocó que varios locatarios salieran a marchar en calles de Cuernavaca, Morelos, en busca de revertir lo dicho por la autoridad.

La Suprema Corte ha determinado decretar la suspensión del Acuerdo de Cabildo de la ciudad de Cuautla y, como consecuencia, los efectos referentes a este Acuerdo de Cabildo que consiste en la reanudación de actividades no esenciales.” Samuel Sotelo Salgado, consejero jurídico del Gobierno de Morelos .

Comerciantes piden reapertura de actividades. Foto: Óscar Guadarrama

Esta determinación se da luego de una controversia constitucional interpuesta por el Gobierno de Morelos, ante el máximo tribunal de justicia del país, al considerar que la decisión tomada por el Cabildo de Cuautla invadía esferas legales, tanto estatales como federales, en materia de salud, al permitir la salida de los ciudadanos y el regreso de la actividad comercial o económica, pese a la contingencia sanitaria por coronavirus COVID-19.

Polémica ante las actividades comerciales no esenciales de Cuautla

Cabe destacar que Cuautla fue el primer municipio de Morelos en reanudar sus actividades económicas pese a las restricciones sanitarias, debido a la presión ejercida por los comerciantes a las autoridades municipales, pues aseguraban que, de no abrir nuevamente sus negocios, enfrentaban el riesgo de una quiebra económica.

Locatarios alegan que la suspensión generaría una quiebra económica. Foto: Óscar Guadarrama

Sin embargo, las autoridades estatales consideran que la reanudación de actividades traerá un costo altísimo en materia de salud a la población.

Ante esta decisión, comerciantes de Cuautla salieron a protestar para exigir al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, que se desista esta controversia:

A través de los respetables medios de comunicación nos hacen llegar el mensaje de mantenernos cerrados... sin embargo, lamentablemente no podemos seguir cerrados derivado de la falta de apoyo y condiciones económicas, por eso, esta mañana no venimos a gritar, no venimos a pelear, no venimos a molestar a nuestro gobernador, venimos a que nos apoye, a que juntos logremos establecer medidas para hacerle frente al COVID-19 Hoy, cientos de cuautlenses pedimos auxilio ante esta pandemia, misma que, seguros estamos, hará que decenas de empresas y establecimientos cierren en definitiva.” Jair Morón Valdés, comerciante de Cuautla .

Los comerciantes de Cuautla aseguran que el cierre de sus negocios implicará la quiebra de muchos comercios y la pérdida de empleos, lo que se traducirá en una crisis económica grave para el municipio.

Luego de unos minutos de protestar a las afueras del Palacio de Gobierno, las autoridades permitieron la entrada de una comisión de comerciantes para instalar una mesa de diálogo.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?