Este martes inician preinscripciones a primaria en Morelos; ve cómo hacerlas

¡Atención, papás! Si los apellidos de sus pequeños inician con A y B, hoy empieza para ellos el periodo de preinscripciones a escuelas de primaria en Morelos.

Preinscribe así a tu hijo en Morelos

El día 18 de febrero inician las preinscripciones a primaria en Morelos y tienes hasta las 9 de la noche de hoy si el apellido paterno de tu pequeño inicia con las letras A y B.

Para hacerlo, deberás de entrar a esta página y tener a la mano CURP, y si es de nuevo ingreso al primer grado, la clave del jardín de niños donde cursa actualmente el tercer grado.

Ojo: mañana, miércoles 19, sólo los de apellido con C y D, podrán ingresar y así sucesivamente hasta completar todo el abecedario.

La página de preinscripción estará funcionando de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas y el proceso finalizará el próximo 2 de marzo.

¿Cómo preinscribir?

Eliacín Salgado de la Paz, titular del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), señaló que la página podrá verse en cualquier dispositivo con acceso a internet:

Computadora PC

Laptop

Tableta

Celular

Sin embargo, reconoció que es recomendable hacerlo desde una PC con impresora para imprimir el comprobante de preinscripción.

En caso de que no cuenten con acceso, pueden acudir directamente al plantel de su interés, ahí se les brindará el apoyo en el proceso de forma totalmente gratuita”

¿Y si se me pasó la fecha?

Si por alguna razón el apellido de tu hijo inicia con las letras A y B, pero no pudiste completar el registro hasta las 9 de la noche de este martes, no quieras entrar al otro día pues el sistema no te permitirá

¿Qué hacer?

De acuerdo con el IEBEM, los padres de familia que no realizaron el proceso en la fecha que les correspondía podrán acudir a la dirección del plantel de su interés y solicitar ayuda ahí para realizar su trámite.

El IEBEM espera recibir más de 25 mil solicitudes de los alumnos de primaria para el nuevo ciclo escolar 2020-2021.

