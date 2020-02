Le dan cuerpo de su hijo y luego aparece vivo en Morelos

Un caso ha conmocionado Morelos por lo poco creíble que podría resultar, sin embargo, a una señora le aseguraron que el cuerpo que le entregaban era el de su hijo, sin embargo, luego de llorarlo y enterrarlo, el joven apareció vivo. ¡Conoce los detalles!

Así desapareció

Doña Felicitas Tijera Carvajal, oriunda de Cuautla, Morelos, no supo más de su hijo desde el pasado mes de octubre en 2019, pasó Navidad y Año Nuevo sin saber de él.

El terror se apoderó de su persona y de toda la familia cuando se enteraron que a mediados de enero, ya de 2020, había un cuerpo en el Servicio Médico Forense (Semefo) con las características de su hijo.

Miguel Ángel Rosete Flores, abogado de Felicitas, reveló en una entrevista lo que podría parecer un caso salido de alguna película.

El defensor de la mujer declaró que el pasado 16 de enero a la 1 de la mañana, la familia acudió al Semefo, y que ahí le entregaron el cuerpo de quien supuestamente era su hijo, a quien bautizó como Jonathan Martínez Tijera.

Días después, la señora Felicitas veló, lloró, sintió y enterró el cuerpo pensando que era su hijo. Pero luego, el primero de febrero, recibió una llamada donde se da cuenta que su hijo está vivo, y se encuentra en un anexo de los grupos denominados doble AA.

Esto dijo Fiscalía de Morelos

Luego de que el caso se hiciera viral, la Fiscalía de Morelos emitió un comunicado donde emitió su postura y versión de los hechos. En el desplegado, la dependencia informó que fueron los familiares quienes lo identificaron.

Dos hombres quienes dijeron ser el hermano y el medio hermano del occiso acudían ante la autoridad para reconocer y reclamar el cuerpo […]Ambas personas ingresaron al anfiteatro en donde reconocieron sin temor de equivocarse el cuerpo como el de su hermano”, FGE Morelos

La dependencia relató que después los hombres, alrededor de las 3 de la mañana del día 16 de enero, declararon ante el Ministerio Público el reconocimiento que realizaron, afirmando en todo momento que se trataba de su familiar.

De acuerdo con la dependencia, el cuerpo que identificaron como el de su familiar no se encontraba en mal estado, pues el cadáver murió de un infarto.

Es importante señalar, que las condiciones del cuerpo permitían realizar la identificación plena del mismo y que fueron dos familiares directos quienes realizaron el procedimiento y presentaron la documentación del finado, formalizando con ello la solicitud para poder disponer de manera libre de los restos mortales, toda vez que las causas de la muerte fueron del orden natural.” FGE Morelos.

Ante los cuestionamientos de si faltaron exámenes u otras pruebas que pudieran dar certeza por parte de la Fiscalía de Morelos, la dependencia afirmó que no son aplicables pues el cuerpo se pudo identificar.

Se ha cuestionado la falta de exámenes genéticos para la confronta y certificación, sin embargo, es necesario destacar que dichas pruebas científicas se aplican en restos mortales que no es posible identificar, que en el caso particular no aplicaba pues pocas horas después del deceso, se realiza la identificación sin que exista duda alguna sobre la identificación plena por parte de quienes acudieron”, FGE Morelos.

Ante este caso, la familia de Felicitas, presentará una denuncia por ejercicio indebido del servicio público y buscará la reparación del daño por la vía civil.

