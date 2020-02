Me apuntó a la cabeza: joven narra asalto en casa rentada de Morelos

“Las peores vacaciones de mi vida”, es como Abenamar Hernández define la experiencia que vivió en Morelos, donde rentó una casa para vacacionar en compañía de su familia.

El joven le contó a Unotv.com que, mediante la aplicación Airbnb, rentó una casa en Tepoztlán, Morelos, para once personas, entre ellas niños y adultos mayores. Sin embargo, las vacaciones se convirtieron en una pesadilla rápidamente, pues unos sujetos armados entraron a la casa, encañonaron a la familia y la asaltaron en minutos.

Todo parecía normal; mi familia iba con la intención de conocer Tepoztlán. El plan original era levantarnos temprano para ir al otro día al pueblo, (…) eran las 12 cuando le comenté a mis familiares que iba al baño y cuando salgo veo que a dos las traen encañonadas” Abenamar Hernández.

El joven narra que se quedó en shock tras ver la escena; los ladrones, después, lo encañonan a él y lo encerraron en el baño junto con sus primas. Los criminales le preguntaron qué hacían ahí, a lo que él respondió que eran una familia de 11 integrantes (incluida su hija de 4 años y sus dos abuelos).

Nos empiezan a cuestionar que a qué íbamos; les contesto que yo había rentado la casa, que no era mía y que éramos una familia de 11 personas y que no teníamos forma de luchar en contra de ellos”.

Los dos criminales les empezaron a quitar celulares, relojes y dinero. Abenamar les pidió que no entraran a los cuartos para no espantar al resto de sus familiares.

El joven narró que los criminales portaban pistolas cromadas y que, con amenazas, los despojaron de sus objetos de valor para luego saltar una barda y marcharse.

Les supliqué que no entraran a los cuartos, ya que estaban todos dormidos y no quería que los espantaran, que tenía a mi hija, a mis abuelitos, y que sólo íbamos a pasar unos días tranquilos y en familia. Se llevaron todo lo que encontraron en ese momento y afortunadamente no entraron a las habitaciones”

¿Denuncia en Morelos?

Tras los hechos, el joven cuenta que arribaron al lugar patrullas y que inspeccionaron la zona y la casa rentada; las autoridades les dijeron que las bardas de la propiedad estaban muy cortas.

Además, les hicieron la mención que en Morelos no se cuenta con un Ministerio Público que atienda durante las 24 horas en cada municipio y que lo más cercano era ir a Cuernavaca.

La Policía de Morelos mencionó que no hay Ministerio Público de 24 horas para atender este tipo de casos; lo que nos recomendaban era ir a Cuernavaca a denunciar […] Para todos nuestros familiares, y más llevando personas de la tercera edad, a mi hija y mis primas con crisis nerviosas, lo que decidimos en ese momento mejor fue regresarnos a la CDMX porque todos nos sentíamos inseguros”.

El joven narró que las pocas facilidades para llevar a cabo la denuncia a altas horas de la noche, sumado al miedo que sus familiares sentían y la complicación de trasladarse al Ministerio Público en Cuernavaca, los orillaron a no denunciar el asalto en Morelos.

La app no se ha pronunciado

Luego de levantar su denuncia mediante la app a la que se le rentó la casa, el joven señaló que ya van dos semanas sin respuesta.

La última comunicación fue que harían una investigación para valorar si harían el reembolso.

El joven le relató a Unotv.com que no ha tenido una respuesta favorable de la app y que, incluso, se percató de que a pesar de que denunció el domicilio por poco seguro, la app ya ofrece de nuevo la casa para la renta.

Mediante correos y capturas de pantalla, Abenamar ha pedido le den una respuesta:

Personalmente, nos sentimos un poco frustrados, hay poca ayuda por parte de la aplicación. Pero me preocupa más el tema de que yo también pueda compartir mi experiencia y una reseña del amargo momento que sentimos mi familia y yo. Me preocupa que le pase a otras personas, ya que no pude calificar la casa, al responsable y sobre todo que siga disponible para rentarse.”

El joven dio a conocer en redes sociales su experiencia y espera que en los próximos días pueda tener respuesta sobre el reembolso de la renta de la casa.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?