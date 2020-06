A pesar de que Morelos se encuentra aún en rojo dentro del semáforo epidemiológico por el COVID-19, el cabildo de Cuautla aprobó por unanimidad la reapertura de todo tipo de comercios, incluso los no esenciales, de manera inmediata.



Según el alcalde Jesús Corona Damián, esta decisión se tomó debido a la crisis que padecen los comerciantes y empleados luego de más de dos meses de permanecer cerrados sin el apoyo de los Gobiernos estatal y federal.



Tampoco puedo permitirles ya no abrir, porque también sus trabajadores, no puedo estar metiéndome tanto, ya hicimos hasta lo imposible, los mantuvimos cerrados, les agradezco mucho que me hayan apoyado bastante a todas las personas que me apoyaron y mantuvieron cerrado, pero ya se dieron cuenta que no se puede seguir así, no puede mantenerlos más cerrados y no hay una ley que me obligue a que cierren”, señaló Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla.



Los comerciantes de Cuautla agradecieron esta decisión, ya que, aseguran, cada vez era más complicado seguir con el pago de rentas y sueldos para sus empleados.



Además, los comerciantes están tomando las medidas de higiene y prevención necesarias para evitar contagios por COVID-19.



Nos tratamos de adaptar a las medidas que está dando el Gobierno del estado y del municipio: una persona por familia, la sana distancia dentro de nuestro local, tomándoles la temperatura, poniéndoles gel antibacterial, haciéndolos pasar por un tapete sanitizante”, destacó Arabella, empleada de una zapatería.



Hasta el momento, según cifras de las autoridades municipales, han reabierto el 60% de los negocios, ya que muchos quebraron debido a la pandemia.



Hasta el corte de información del COVID-19, este miércoles en el estado de Morelos, Cuautla ocupa el segundo lugar en Morelos en cuanto a casos positivos por coronavirus, con 300 y también en defunciones, con 50.

