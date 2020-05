Mueren 15 personas por ingesta de alcohol adulterado en Morelos

La ingesta de alcohol adulterado este fin de semana en la comunidad de Telixtac, Axochiapan, ha dejado hasta el momento a 15 personas muertas y otras 12 graves en el oriente de Morelos.

Por festejos de Día de la Madre

Según habitantes del poblado, las personas afectadas compraron varias botellas de alcohol en una tienda de la comunidad para los festejos del 10 de mayo y ese mismo día comenzaron a presentar malestares, por lo que fueron llevados a diferentes hospitales de la zona. El domingo murieron dos personas y el lunes 11 más, aunque el número se puede incrementar.

Los síntomas

Marcos Esteban Linares Román, padre de Jacinto, una de las víctimas, dijo que la mañana del lunes, tras despertar, su hijo le dijo que no podía ver y que le dolía el estómago, por lo que le solicitó llevarlo con un médico. Ante la gravedad de la situación, una doctora del lugar sugirió a Don Esteban que mejor lo llevara al hospital para que lo atendieran.

Ayer lo llevé a mi hijo, estaba malo, salió a la carrera, que se le apagó la luz, como que ya no veía, veía, pero borroso, entonces me pidió de favor ‘jefe, llévame al doctor, hazme, cúrame’, pues, más bien dicho, ‘siento refeo’, se le entabló el pecho y el estómago”, dijo Don Esteban.

Aún y con atención médica Jacinto perdió la vida

Sin embargo, a pesar de la atención hospitalaria, poco tiempo después de la ingesta del alcohol adulterado, Jacinto perdió la vida.

De repente como que se meneaba y se me puso duro y le hablé a la enfermera que estaba luego enfrente y le empezó a hablar al doctor, rápido se juntaron ellos y entonces me dijo ‘su paciente no le pudimos hacer nada pues ahora sí que no aguantó y ya no pude hacer nada’ “, contó el papá de Jacinto.

Lo que sabe sobre los hechos es que su hijo, junto con un grupo de amigos, ingirió bebidas alcohólicas el domingo en dos puntos de Telixtac. Las personas con las que convivió presentaron los mismos síntomas. Hasta ahora en la comunidad se habla de 15 personas fallecidas y 12 más en el hospital.

Son como 15 ahorita, 15 personas que se murieron de eso y aquí con Cedeño hay más, con el particular, lo sé porque fui y no me recibieron, me mandaron al hospital, pero mejor me fui al particular”.

Usos y costumbres

Debido a que la comunidad se rige por usos y costumbres, los pobladores no han permitido la entrada de las autoridades para certificar las muertes, aunque ya fue instalada una mesa de diálogo entre autoridades de salud, de seguridad pública, fiscalía y la ayudantía municipal de Telixtac.

El Gobierno de Morelos confirmó la muerte de 9 personas, aunque reconoce que podrían ser más.

Fiscalía investiga

Aseguró que la comisión estatal de seguridad (CES) ha tomado conocimiento sobre el caso y que ya se solicitó a la Fiscalía General del Estado iniciar la investigación correspondiente para esclarecer estos hechos.

De acuerdo a las primeras pesquisas y entrevistas a familiares de quienes perdieron la vida, todos del sexo masculino, al momento se han confirmado nueve fallecimientos, aunque el número podría ser mayor.

Víctimas entre los 33 y 53 años de edad

“Las personas que lamentablemente fallecieron son Jacinto “N” de 40 años de edad, Fermín “N” de 48 años, Celerino “N” de 53 años, Gerardo “N”, Aarón Moisés “N” de 45 años, Delfino “N” 33 años, Silverio “N” 54 años, Silverio “N” de 40 años y Doroteo “N” de 45 años, todos del poblado de Telixtac”, informó el gobierno estatal.

Debido a su gravedad, los heridos fueron trasladados al hospital regional de Axochiapan.

